Idoso vítima de 'voadora' em Santos teve traumatismo crananiano e edema no coração

O laudo preliminar do caso do idoso vítima de uma "voadora" no peito apontou que ele sofreu um edema no pericárdio e um trauma cranioencefálico (TCE). O aposentado Cesar Finé Torresi, 77 anos, foi atingido por Tiago Gomes de Souza, 39 anos, e caiu no chão pelo impacto do chute, em Santos, litoral de São Paulo. Ele faleceu no dia 8 de junho, apesar de ser encaminhado a uma unidade de saúde.

Conforme a Folha de S.Paulo, os detalhes do laudo foram confirmados pela delegada Liliane Lopes Doretto, do 3º DP de Santos, responsável pelas investigações.

"O laudo preliminar e a conversa que eu estou tendo com o médico legista já me deixa nítido. Se foi uma voadora eu não sei, mas foi um chute muito forte, capaz de romper o pericárdio, membrana que envolve o coração". Liliane Lopes Doretto Delegada

A defesa de Tiago declarou que ainda não teve acesso ao laudo.

Doretto afirmou que Cesar bateu a cabeça no chão com a queda, sendo essa a primeira causa da morte.

"Quando deu o chute no peito, lançou ele contra o chão. E foi essa pancada que fez com que ele tivesse TCE, que concorreu para a segunda causa, que foi o edema no coração. Se não ficasse em estado vegetativo, ele ia morrer de qualquer forma do coração, porque o edema do coração era passível de, segundo o médico, falando em português claro, estourar o coração no peito", acrescentou a delegada.

ENTENDA O CASO

Na tarde do dia 8 de junho, o idoso César Fine Torresi, de 77 anos, morreu após levar uma "voadora" na região do peito quando tentava atravessar a rua em Santos, no litoral paulista. Segundo testemunhas, a vítima cruzava a rua de mão dada com o neto, de 11 anos, quando Tiago Gomes de Souza, que dirigia um Jeep Commander, quase o atropelou.

Indignado, o idoso bateu com a mão no capô do carro e eles começaram a discutir. O motorista desceu do veículo e o golpeou com os pés na região do peito. Com o golpe, a vítima bateu a cabeça no chão. A Polícia Militar informou que um médico que passava pelo local prestou os primeiros socorros e acionou o Samu.

O idoso foi encaminhado para a UPA e morreu no local. Ele sofreu paradas cardíacas e teve traumatismo craniano, segundo informações dos familiares.

Para a polícia, Tiago negou ter dado uma voadora no peito de Cesar. "Ele não admite que foi uma voadora. Ele fala que deu um chute na altura do quadril", disse a delegada Liliane Doretto.