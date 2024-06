Preso por matar idoso com 'voadora' se joga no chão e pede desculpas na reconstituição do crime

Suspeito de matar um idoso de 77 anos com uma "voadora" no peito em Santos (SP), Tiago Gomes de Souza se jogou no chão e chorou pedindo desculpas durante a reconstituição do crime realizada pela Polícia Civil nessa quinta-feira (13).

Além de Tiago, participaram do trabalho policial um promotor do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o filho da vítima, Bruno Cesar Fine Torresi, o advogado de defesa, Eugênio Malavasi, e outras autoridades policiais. As informações são do portal g1.

De acordo com a publicação, três versões foram reproduzidas durante o procedimento: a do autor do crime, do neto da vítima e de uma testemunha - um médico que auxiliou nos primeiros socorros do idoso e viu apenas parte do ocorrido.

Em imagens da reconstituição do crime, Tiago aparece se ajoelhando no chão. Chorando, ele coloca a mão no rosto pedindo desculpas. O suspeito simulou como teria desferido o golpe com os pés no peito da vítima.

A reconstituição causou comoção popular. Dezenas de pessoas acompanharam o momento e clamaram por justiça. A delegada do caso, Liliane Lopes Doretto, do 3º Distrito Policial da cidade, afirmou que o procedimento foi "bastante tenso" por se tratar de um crime "impactante" e "revoltante".

Ataque de fúria

Tiago Gomes de Souza afirmou ter sofrido um "ataque de fúria" ao ver o idoso bater no capô do carro e adverti-lo por frear bruscamente.

"Ele [Tiago] nem estacionou o carro. Simplesmente desceu, deixou a chave ali e foi atrás do senhor. Ele diz que houve uma discussão. O neto diz que não", disse a delegada ao g1.

Os advogados de Tiago argumentaram que o cliente faz psicoterapia, tratamento psiquiátrico e toma medicamentos controlados. Ele alegou também que, mesmo fazendo tratamento com medicamentos, teve um "ataque de fúria" no dia do caso.

"Não conseguiu se controlar e por isso assim agiu. [Disse] que na hora se arrependeu e até fez manobras de ressuscitação na vítima", detalhou a delegada.

ENTENDA O CASO

Na tarde do último sábado (8), o idoso César Fine Torresi, de 77 anos, morreu após levar uma "voadora" na região do peito quando tentava atravessar a rua em Santos, no litoral paulista. Segundo testemunhas, a vítima cruzava a rua de mão dada com o neto, de 11 anos, quando Tiago Gomes de Souza, que dirigia um Jeep Commander, quase o atropelou.

Indignado, o idoso bateu com a mão no capô do carro e eles começaram a discutir. O motorista desceu do veículo e o golpeou com os pés na região do peito. Com o golpe, a vítima bateu a cabeça no chão. A Polícia Militar informou que um médico que passava pelo local prestou os primeiros socorros e acionou o Samu.

O idoso foi encaminhado para a UPA e morreu no local. Ele sofreu paradas cardíacas e teve traumatismo craniano, segundo informações dos familiares.