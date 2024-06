Justiça nega pedido de habeas corpus a homem que matou idoso com 'voadora' em SP

O pedido liminar de habeas corpus do suspeito de matar um idoso de 77 anos com uma "voadora" em Santos (SP) foi negado pela Justiça. A defesa de Tiago Gomes de Souza alega que ele sofreu "constrangimento ilegal" e pediu que ele tivesse a detenção substituída por medidas cautelares. O suspeito foi preso preventivamente após ter sido detido em flagrante por lesão corporal seguida de morte no último sábado (8). As informações são do portal Uol.

Os advogados também argumentaram que o cliente faz psicoterapia, tratamento psiquiátrico e toma medicamentos controlados. O pedido de habeas corpus ainda será julgado pela 3ª Câmara em decisão colegiada. O caso é investigado pelo 3º DP de Santos.

Entenda o caso

Na tarde do último sábado (8), o idoso César Fine Torresi, de 77 anos, morreu após levar uma "voadora" na região do peito quando tentava atravessar a rua em Santos, no litoral paulista. Segundo testemunhas, a vítima cruzava a rua de mão dada com o neto, de 11 anos, quando Tiago Gomes de Souza, que dirigia um Jeep Commander, quase o atropelou.

Indignado, o idoso bateu com a mão no capô do carro e eles começaram a discutir. O motorista desceu do veículo e o golpeou com os pés na região do peito. Com o golpe, a vítima bateu a cabeça no chão. A Polícia Militar informou que um médico que passava pelo local prestou os primeiros socorros e acionou o Samu.

O idoso foi encaminhado para a UPA e morreu no local. Ele sofreu paradas cardíacas e teve traumatismo craniano, segundo informações dos familiares.