Corpo de Joca, cão morto em voo da Gol que pousou em Fortaleza por engano, será cremado neste sábado

O corpo do cachorro Joca, que morreu após erro de transporte da companhia Gol, será cremado neste sábado (15). A cerimônia ocorre em Pindamonhangaba, no Interior de São Paulo. Nas redes sociais, o tutor do golden retriever de 5 anos, João Fantazzini, postou uma homenagem a ele.

“Você é o amor da minha vida e tiraram você de mim! Lembra quando eu te dizia que jamais sairia do seu lado? Me perdoa, pois eu não pude estar com você naquela hora! Saiba meu dorado que você vai viver dentro de mim para sempre", escreveu.

Veja também País Relembre o caso da cachorra Pandora, desaparecida em aeroporto por mais de um mês País ONGs e tutores de pets fazem protestos em aeroportos pedindo justiça pela morte do cão Joca em avião

Conforme o g1, o corpo de Joca estava, desde o dia 13 de maio, no Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo para realização do exame de necrópsia. A liberação do corpo ocorreu apenas na quarta-feira (12).

"Ainda vou comprar suas maçãs e rúculas porque eu sei o quanto você amava. Você virou o meu anjo! E saiba que eu vou lembrar de você todos os dias e lutar por você! Me perdoa por ter tido a ideia de te levar na minha mudança, pois você estaria aqui! Olha por mim meu filho, “MEU DOLADO” O pai te ama para sempre". João Fantazzini Tutor de Joca

Relembre o caso

Joca, cachorro de 5 anos da raça Golden Retriever, morreu em 22 de abril, durante o transporte aéreo, após um erro no destino. Ele deveria ir de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, onde era aguardado pelo tutor. No entanto, Joca foi transportado para Fortaleza, no Ceará, por erro da empresa, e só depois foi levado de volta para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A família do tutor acusa a empresa de não prover os cuidados necessários ao cachorro. Em vídeo divulgado por eles, o cachorro aparece bebendo água em uma garrafa de plástico através das grades do canil.

Veja também País Câmara aprova 'Lei Joca', projeto que obriga aéreas a transportar cães e gatos em cabines País Cachorro Joca: Defensoria pede indenização de R$ 10 milhões por caso que levou cão a Fortaleza

João Fantazzini diz que, ao chegar a Sinop, chegou a perguntar onde poderia buscar o pet no espaço da Gollog, mas foi avisado que teria que voltar para São Paulo porque o animal tinha ido para Fortaleza.

Após retornar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, encontrou o cachorro morto dentro do canil da empresa. Segundo o atestado de óbito, Joca morreu por uma parada cardiorrespiratória.

A Gol alega que Joca recebeu cuidados da equipe em Fortaleza e que a morte ocorreu logo depois do pouso em Guarulhos. Segundo a empresa, o pet foi embarcado em um voo para Fortaleza "por uma falha operacional".