Padre Luciano Braga Simplício

País

Padre flagrado com noiva de fiel é afastado

Jovem envolvida no caso registrou boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens

Redação 17 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra padre flagrado com noiva de fiel em paróquia no Mato Grosso.

País

Veja o que se sabe sobre caso de padre flagrado com noiva de fiel em MT

Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las

Redação 16 de Outubro de 2025
Vídeo pato

País

Mulher encontra filhote de pato dentro de sacola em casa, adota o animal e vídeo viraliza

O pato, apelidado de “Sacolinha”, nasceu em meio a ovos guardados pelo marido de Fernanda Souza, em Sorriso (MT), e conquistou o coração da família

Maria Clarice Sousa* 03 de Outubro de 2025
Roberto Serenini, secretário de Saúde de MT, é preso por suspeita de tráfico de drogas em ônibus da secretaria

País

Secretário de Saúde de MT é preso por suspeita de tráfico de drogas em ônibus da Pasta

Veículo da secretaria, administrada por Roberto Serenini, levava pacientes transportava 52 kg de cocaína, segundo a Polícia Civil

Redação 04 de Setembro de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo 28 de Agosto de 2025
Profissionais indígenas fardados com roupas do Samu

País

Brasil inaugura “Samui”, primeiro Samu indígena com profissionais que falam guarani

A entrega foi realizada neste sábado (9)

Redação 09 de Agosto de 2025
Acidente de trânsito no Mato Grosso que deixou 11 mortos

País

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 pessoas mortas e 46 feridas em Mato Grosso

Do total de passageiros feridos, 12 estão em estado grave

Redação e Agência Brasil 09 de Agosto de 2025
imagem de cantor de forró atingido por lata de cerveja em show em mato grosso

É Hit

Cantor de forró é atacado e ferido com lata de cerveja em show em Mato Grosso

Proibição de "alô" teria causado agressão

Redação 20 de Julho de 2025
Vereadora Carla Andreia Dressler para matéria onde mulher é presa suspeita de furtar loja

País

Vereadora eleita com menos de 100 votos furta duas lojas no mesmo dia em Mato Grosso

Peças custavam cerca de R$ 600; a Polícia Civil está investigando o caso de Carla Andreia Dressler (PSDB)

Redação 10 de Julho de 2025
Foto da família do garoto, na Igreja

País

“Nunca pensei que alguém faria isso por mim”, disse garota ao namorado que matou os pais no RJ

Adolescentes se relacionam desde os oito anos de idade por meio da internet. Recusa dos pais em liberar viagem foi estopim para que ele cometesse o crime

Redação 02 de Julho de 2025
1 2 3