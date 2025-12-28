Casal de turistas de MT é agredido em praia de Pernambuco após cobrança por cadeiras

Um casal de turistas de Mato Grosso foi agredido na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, após discussão sobre a cobrança pelo uso de cadeiras de praia. Conforme o g1, o caso aconteceu na tarde de sábado (27) e as vítimas precisaram ser protegidas pelo Corpo de Bombeiros.

Os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta tinham feito o acordo de pagar R$ 50 pelo uso das barracas, caso não houvesse consumo de petiscos no local. No entanto, no fim da tarde, e sem aviso prévio, o comerciante subiu o valor para R$ 80.

As vítimas, que estavam de férias, foram cercadas e um dos turistas precisou de atendimento médico após as agressões.

Entenda a agressão

Em depoimento, Johnny explicou que, ao chegarem pela manhã, o comerciante explicou o funcionamento da barraca. Como não queriam pagar a mais, o casal afirmou que consumiram apenas duas águas de coco durante o dia, sem pedir petiscos.

Porém, ao pagar a conta, aproximadamente às 16h, viram que o valor subiu para R$ 80. Quando questionou a mudança no preço, Johnny relatou ter sido atacado com uma cadeira e, em seguida, agredido por outros barraqueiros.

"Eu falei: 'cara, isso você não explicou para a gente. Até então você tinha cobrado R$ 50, agora quer cobrar R$ 80. Não, não vou te pagar R$ 80, vou te cobrar o valor que a gente realmente havia combinado'. Aí nisso ele já pegou uma cadeira e arremessou na minha cara. Eu me defendi com o braço, mas quando eu vi, já tinha caído no chão e aí juntou outros barraqueiros", detalhou.

Cerca de 15 a 20 pessoas participaram das agressões. Para os turistas, o fato deles serem um casal gay pode ter influenciado na reação e no ataque.

Ida ao hospital

O Corpo de Bombeiros ajudou a proteger o casal ainda no local, retirando os dois logo em seguida. Johnny e Cleiton foram encaminhados à Delegacia de Porto de Galinhas.

No entanto, antes de oficializar a ocorrência, precisaram buscar atendimento médico. Na unidade de saúde, o médico apontou que ambos precisavam de exames de imagem e recomendou o encaminhamento ao hospital de Ipojuca, próximo da reunião.

Os turistas realizaram os exames, limparam as feridas e receberam medicações para reduzir os impactos da agressão. Apesar dos machucados, não houve fraturas.

Investigação na polícia

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco declarou que a Polícia Civil instaurou procedimento para apurar o caso como lesão corporal. A investigação segue em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos.

Em nota, ainda informou que as forças de segurança, apesar de terem sido acionadas, chegaram ao local quando a situação já estava controlada.