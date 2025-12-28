Casal de turistas de MT é agredido em praia de Pernambuco após cobrança por cadeiras
Caso ocorreu em Porto de Galinhas, na tarde de sábado (27).
Um casal de turistas de Mato Grosso foi agredido na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, após discussão sobre a cobrança pelo uso de cadeiras de praia. Conforme o g1, o caso aconteceu na tarde de sábado (27) e as vítimas precisaram ser protegidas pelo Corpo de Bombeiros.
Os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta tinham feito o acordo de pagar R$ 50 pelo uso das barracas, caso não houvesse consumo de petiscos no local. No entanto, no fim da tarde, e sem aviso prévio, o comerciante subiu o valor para R$ 80.
As vítimas, que estavam de férias, foram cercadas e um dos turistas precisou de atendimento médico após as agressões.
Entenda a agressão
Em depoimento, Johnny explicou que, ao chegarem pela manhã, o comerciante explicou o funcionamento da barraca. Como não queriam pagar a mais, o casal afirmou que consumiram apenas duas águas de coco durante o dia, sem pedir petiscos.
Porém, ao pagar a conta, aproximadamente às 16h, viram que o valor subiu para R$ 80. Quando questionou a mudança no preço, Johnny relatou ter sido atacado com uma cadeira e, em seguida, agredido por outros barraqueiros.
"Eu falei: 'cara, isso você não explicou para a gente. Até então você tinha cobrado R$ 50, agora quer cobrar R$ 80. Não, não vou te pagar R$ 80, vou te cobrar o valor que a gente realmente havia combinado'. Aí nisso ele já pegou uma cadeira e arremessou na minha cara. Eu me defendi com o braço, mas quando eu vi, já tinha caído no chão e aí juntou outros barraqueiros", detalhou.
Cerca de 15 a 20 pessoas participaram das agressões. Para os turistas, o fato deles serem um casal gay pode ter influenciado na reação e no ataque.
Ida ao hospital
O Corpo de Bombeiros ajudou a proteger o casal ainda no local, retirando os dois logo em seguida. Johnny e Cleiton foram encaminhados à Delegacia de Porto de Galinhas.
No entanto, antes de oficializar a ocorrência, precisaram buscar atendimento médico. Na unidade de saúde, o médico apontou que ambos precisavam de exames de imagem e recomendou o encaminhamento ao hospital de Ipojuca, próximo da reunião.
Os turistas realizaram os exames, limparam as feridas e receberam medicações para reduzir os impactos da agressão. Apesar dos machucados, não houve fraturas.
Investigação na polícia
A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco declarou que a Polícia Civil instaurou procedimento para apurar o caso como lesão corporal. A investigação segue em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos.
Em nota, ainda informou que as forças de segurança, apesar de terem sido acionadas, chegaram ao local quando a situação já estava controlada.