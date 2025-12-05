Mulher dá à luz enquanto comprava enxoval de bebê em loja no Recife

A dona de casa Pábada Regina Ferreira de Lima, grávida de 38 semanas, teve uma grande surpresa enquanto fazia compras para o enxoval do bebê. Após sentir fortes contrações, a mulher deu à luz o filho em uma loja no Centro do Recife, na manhã dessa quinta-feira (4).

Funcionárias do estabelecimento ajudaram a mãe, de 28 anos, a fazer o parto no chão do local. O pequeno João Pedro nasceu às 9h20 e é o quinto filho de Pábada.

Imagens das câmeras de segurança da loja registraram o momento em que a dona de casa segura a própria barriga e conversa com duas vendedoras num corredor de prateleiras. Uma terceira funcionária se aproxima, e elas deitam a grávida no chão.

Pouco mais de um minuto depois, já é possível ver a cabeça do neném saindo de Pábada e ela dá à luz o bebê.

"Fui para lá comprar umas coisas que não tinha, roupinha. Quando cheguei lá, senti as dores. E eu disse à menina da loja que estava sentindo dor. De repente, o menino já estava nascendo. E, quando me deitaram no chão, a cabeça já estava saindo", contou a mãe ao g1.

A dona de casa afirmou que, antes de entrar na loja, não sentiu contrações. Ela saiu de casa sozinha e chegou à loja de enxoval em uma moto por aplicativo.

Parto durou menos de 2 minutos

Segundo a dona da loja, Manuela Neves, Pábada começou a passar mal enquanto olhava os produtos da loja.

"Ela disse que estava perto de ter bebê e precisava comprar as últimas coisas, começou a olhar e se sentir mal. Uma das vendedoras ofereceu ajuda, aí ela disse que estava sentindo dor. A vendedora, quando a segurou, disse que ela já foi caindo para trás. [...] Colocou um ninho na cabeça para fazer de almofada e abriu as pernas dela", detalhou a empreendedora.

Ainda conforme Manuela, a funcionária do caixa viu a cabeça do bebê saindo e correu para segurar a criança. Em seguida, colocou o menino em cima de uma das pernas da mãe e deu tapinhas nas costas dele. A trabalhadora também ajudou com toda a higienização do bebê.

"Fez a limpeza do bebê, limpou o rosto, limpou a boca, porque saiu com resto de parto. Deu um tapinha nas costas porque ele não estava chorando e deu para a mãe. O parto durou cerca de um minuto e meio. Foi rapidíssimo", contou a dona da loja.

Logo depois, as funcionárias chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância ao local, e ligaram para os familiares de Pábada.

Agentes de saúde encaminharam mãe e filho para a Maternidade Professor Barros Lima, na Zona Norte do Recife. João Pedro nasceu com 3,385 quilos e é uma criança tranquila, segundo a mãe.