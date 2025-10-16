Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o que se sabe sobre caso de padre flagrado com noiva de fiel em MT

Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:18)
País
montagem de fotos mostra padre flagrado com noiva de fiel em paróquia no Mato Grosso.
Legenda: A Diocese de Diamantino (MT) afirmou em nota que abriu uma investigação sobre a conduta do padre.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Um vídeo vazado em que o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, aparece com a noiva de um fiel ganhou grande repercussão nas redes sociais nesta semana.

Em imagens registradas na casa paroquial de Nova Maringá (MT), a 392 km de Cuiabá, dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro, após o padre se negar a abri-las. Logo depois, a mulher, de 21 anos, é flagrada chorando embaixo da pia do banheiro. 

O padre negou envolvimento com a mulher em um áudio compartilhado nas redes sociais. Segundo o religioso, a noiva do fiel pediu permissão apenas para usar o quarto, tomar um banho e trocar de roupa no local, pois ela havia trabalhado pela manhã na igreja.

“Ela brincou ‘padre, eu vou dormir ali’, e eu disse que era para ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha e o menino [noivo] tinha viajado”, disse.

A Diocese de Diamantino (MT), responsável pela comunidade onde o padre atua, afirmou em nota que abriu uma investigação sobre a conduta dele.

"Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos", informou a diocese.

A Polícia Civil informou que a jovem registrou um boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens na segunda-feira (13).

Veja também

teaser image
País

'Serial killer' presa diz que também matou cães

teaser image
País

Intoxicação por metanol: PF deflagra operação contra 24 empresas em 5 estados

O que pode acontecer com o padre

Em casos de violação do celibato, a Igreja Católica tem como base o Código de Direito Canônico de 1983, promulgado pelo Papa João Paulo II. Conforme o documento, os padres do rito latino são proibidos de manter relações afetivas ou sexuais.

A violação dessa regra é considerada uma infração grave, afetando a credibilidade do religioso e o testemunho da igreja diante da comunidade.

Também estão previstas medidas disciplinares, que podem variar de uma advertência formal até a suspensão das funções clericais. Em casos mais graves ou reincidentes, o sacerdote pode ser oficialmente afastado do ministério.

A responsabilidade pela investigação e aplicação das sanções é do bispo diocesano, que avalia se o caso pode ser resolvido localmente ou se deve ser encaminhado à Congregação para o Clero, no Vaticano.

Suspeitos de vazar vídeo viram alvo de operação da polícia

A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (16), quatro mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos de divulgarem o vídeo do padre e da jovem. O inquérito investiga os crimes de constrangimento ilegal qualificado, dano qualificado, invasão de domicílio qualificada, exposição de intimidade e dano psicológico contra a vítima.

A apuração da PC iniciou após a família da noiva registrar um boletim de ocorrência denunciando o vazamento das imagens do flagrante.

Segundo a polícia, a operação visa apreender dispositivos eletrônicos que possam conter outros registros da vítima, como celulares, computadores, cartões de memória, pen drives e outras mídias. As investigações seguem em andamento.

Assuntos Relacionados
montagem de fotos mostra padre flagrado com noiva de fiel em paróquia no Mato Grosso.
País

Veja o que se sabe sobre caso de padre flagrado com noiva de fiel em MT

Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las

Redação
Há 1 hora
Polícia Federal durante fiscalização
País

Intoxicação por metanol: PF deflagra operação contra 24 empresas em 5 estados

Objetivo é rastrear origem da substância usada em bebidas adulteradas

Redação
16 de Outubro de 2025
Ana Paula Veloso Fernandes
País

'Serial killer' presa diz que também matou cães

Polícia Civil investiga a morte de 14 animais, sendo dez filhotes

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra recipiente com metanol
País

Brasil confirma oito mortes e 41 casos de intoxicação por metanol

O estado de São Paulo concentra 60,81% das notificações

Redação
16 de Outubro de 2025
Lula em evento do Dia dos Professores no Rio de Janeiro.
País

Professores poderão solicitar Carteira Nacional Docente a partir desta quinta (16)

Documento será destinado a mais de dois milhões de professores brasileiros das redes públicas e privadas

Redação
15 de Outubro de 2025
Menina de 3 anos vence câncer após um ano de tratamento, e anúncio emociona familiares; veja vídeo
País

Menina de 3 anos vence câncer após um ano de tratamento, e anúncio emociona familiares; veja vídeo

Após enfrentar negligência médica e um diagnóstico tardio de leucemia, Jade, de Vespasiano (MG), comemora o fim da fase mais difícil do tratamento

Maria Clarice Sousa e Gabriel Bezerra*
15 de Outubro de 2025
O chamado 'CNU dos Professores' avaliará formação geral e específica.
País

Inep divulga cartão de confirmação da Prova Nacional Docente 2025

Inep recomenda que os candidatos o levem no dia do exame

Redação
15 de Outubro de 2025
Na esquerda, foto de uma senhora na varanda ao lado de um homem, apreciando a serenata que os alunos que estão na foto ao lado fizeram para ela.
País

Estudantes fazem serenata para senhora com Alzheimer, e vídeo repercute nas redes sociais

A ação dos alunos na parada de ônibus ganhou grande proporção

Gabriel Bezerra*
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra fachada do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), em São Paulo. Entidade é suspeita de integrar esquema de fraude de descontos indevidos no INSS.
País

Fraude no INSS: sindicato suspeito tem R$ 390 milhões bloqueados

Entidade é investigada por esquema de descontos indevidos.

Redação
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra local onde corpo de criança foi encontrado
País

Mãe e padrasto são presos após matar e concretar corpo de criança em SP

O corpo apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente

Redação
15 de Outubro de 2025
Imagem aérea da da cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.
País

Tremor de terra surpreende moradores de Luís Eduardo Magalhães, na BA

Sismóloga comenta sobre a ocorrência desse fenômeno no País

Nathália Paula Braga*
14 de Outubro de 2025
Após a romaria, César decidiu adotar o cachorro, que recebeu o nome de Aparecido de Assis.
País

Cachorrinho acompanha romeiros até Aparecida e ganha tutor no fim da jornada

Fiéis caminharam 150 km de Guarulhos ao Santuário Nacional

Redação
14 de Outubro de 2025
Vela acesa em frente a tomada desligada.
País

Aneel fará inspeção em subestação do Paraná que causou apagão

A agência apura as causas que provocaram a interrupção no fornecimento de energia em nove estados

Redação
14 de Outubro de 2025
Falsa couve
País

Morre mulher que comeu 'falsa couve' em MG

Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, estava internada em estado grave

Redação
14 de Outubro de 2025
imagens de ários estados brasileiros sem luz. A queda de energia foi nacional e aconteceu na madrugada da terça feira do dia 14 de outubro de 2025
País

Ceará e outros estados brasileiros são atingidos por 'apagão nacional'

De acordo com a Enel, 971 mil clientes foram afetados no interior do Ceará

Geovana Almeida*
14 de Outubro de 2025
Homem sendo preso após perseguir ex-companheira em delegacia no Rio de Janeiro
País

Homem é preso após perseguir ex-mulher até delegacia no RJ e ameaçá-la no local

Suspeito de violência doméstica tentou fugir, mas foi preso após luta corporal com agente

Redação
13 de Outubro de 2025
Bombeiros em área onde avião de pequeno porte caiu. Uma casa foi atingida pela aeronave.
País

Avião monomotor cai sobre casa em Goiânia

A aeronave é um modelo anfíbio experimental, fabricado em 2008

Redação
13 de Outubro de 2025
Bombeiros resgatam sucuri em hotel em Rio Quente (GO)
País

Bombeiros resgatam sucuri em hotel em Rio Quente (GO)

Animal de cinco metros estava próximo a área de banho do hotel

Redação
13 de Outubro de 2025
Foto que contém um pé de Nicotiana glauca, conhecida como charuteira, tabaco-arbóreo ou fumo bravo. Imagem usada em matéria sobre uma família que comeu a planta falsa-couve.
País

Quatro pessoas da mesma família são internadas após comerem 'falsa couve' em MG

Suspeita da investigação é de que pessoas tenham sido envenenadas acidentalmente pela planta

Redação
12 de Outubro de 2025
Fotos pessoais, estilo selfie de Murilo Vinhal e Idael Farias, amigos que morrem após serem atingidos por raio durante pescaria no Rio Tocantins.
País

Tragédia no Rio Tocantins: corpos de amigos atingidos por raio durante pescaria são encontrados

Equipes estavam mobilizadas desde sábado (11) nas buscas

Redação
12 de Outubro de 2025