Intoxicação por metanol: PF deflagra operação contra 24 empresas em 5 estados

Uma operação de fiscalização deflagrada pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (16), tem como alvo empresas do setor sucroalcooleiro no País. O objetivo da ação é coletar amostras dos produtos fabricados nas unidades e atestar a regularidade de suas composições químicas.

São alvos da fiscalização 24 empresas distribuídas em 21 cidades de cinco estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Os nomes das empresas não foram divulgados.

Batizada de Operação Alquimia, a ação é realizada em conjunto com a Receita Federal, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e a Agência Nacional do Petróleo e acontece no âmbito das investigações da PF sobre o desvio e contaminação de bebidas alcoólicas por metanol, que já vitimou 41 pessoas e causou a morte de oito, em todo o País, segundo a mais recente atualização do Ministério da Saúde.

Ainda conforme a PF, entre as empresas fiscalizadas estão importadores, terminais marítimos, empresas químicas, destilarias e usinas. "As empresas selecionadas para as coletas de elementos e amostras foram escolhidas com base no potencial de envolvimento na cadeia do metanol, desde a importação da substância até sua possível destinação irregular", disse a corporação.

Casos de intoxicação

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica no País chegou a 41, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, na quarta-feira (15). Outros 107 casos permanecem em investigação.

Mais três mortes foram confirmadas, segundo a pasta, totalizando oito óbitos em decorrência da intoxicação.

A maioria das notificações se concentra no estado de São Paulo, chegando a 60,81% do total, com 33 casos confirmados, 57 ainda em investigação e seis mortes.

Até o último balanço, apenas os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul haviam registrado casos confirmados. Com a nova atualização, o estado de Pernambuco confirmou três casos de intoxicação, com duas mortes.

Outros quatro casos de intoxicação foram confirmados no Paraná e um no Rio Grande do Sul.

Em relação aos casos em investigação, São Paulo investiga 57 suspeitos, Pernambuco 31, Rio de Janeiro seis, Mato Grosso do Sul quatro, Piauí três, Rio Grande do Sul três, Alagoas um, Goiás um, e Paraná um.