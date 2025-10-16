Brasil confirma oito mortes e 41 casos de intoxicação por metanol

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica no País chegou a 41, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (15). Outros 107 casos permanecem em investigação.

Mais três mortes foram confirmadas, segundo a pasta, totalizando oito óbitos em decorrência da intoxicação.

A maioria das notificações se concentra no estado de São Paulo, chegando a 60,81% do total, com 33 casos confirmados, 57 ainda em investigação e seis mortes.

Duas mortes em Pernambuco

Até o último balanço, apenas os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul haviam registrado casos confirmados. Com a nova atualização, o estado de Pernambuco confirmou três casos de intoxicação, com duas mortes.

Outros quatro casos de intoxicação foram confirmados no Paraná e um no Rio Grande do Sul.

Em relação aos casos em investigação, São Paulo investiga 57 suspeitos, Pernambuco 31, Rio de Janeiro seis, Mato Grosso do Sul quatro, Piauí três, Rio Grande do Sul três, Alagoas um, Goiás um, e Paraná um.