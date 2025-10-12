Diário do Nordeste
Comerciante intoxicado por metanol é salvo por vodca russa e recebe alta

Homem de 55 anos chegou a ficar em coma; caso resultou em sequelas, como baixa visão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Homem branco com barba por fazer, sentado em uma cadeira de rodas com uma bolsa de viagem no colo.
Legenda: Cláudio Crespi está com somente 10% da visão e precisará de cuidados mesmo tendo recebido alta hospitalar.
Foto: Arquivo Pessoal

Um tratamento incomum marcou a recuperação do comerciante Cláudio Crespi, 55 anos, uma das vítimas da crise de intoxicação por metanol em São Paulo. Cláudio recebeu alta hospitalar neste domingo (12), após quase duas semanas em estado grave, tendo permanecido em coma e precisado de hemodiálise.

O que estabilizou o paciente, na falta do antídoto ideal, foi o uso de uma garrafa lacrada de vodca russa com 40% de teor alcoólico, que pertencia à sua sobrinha e era usada como decoração pela família.

Solução inusitada deve ser usada em ambiente controlado

Cláudio passou mal em 26 de setembro, um dia após ingerir vodca em um bar. Levado às pressas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Vila Maria, zona norte da capital paulista, a suspeita de intoxicação por metanol foi levantada por uma médica, porém, não havia um antídoto específico naquele momento para o caso.

A advogada Camila Crespi, sobrinha do comerciante, lembrou-se da bebida que possuía em casa. Ao site g1 ela disse que “na hora do desespero, a médica pediu um destilado e lembramos que tinha essa (vodca) em casa”. A bebida russa foi levada ao hospital e administrada por sonda nasogástrica por cerca de quatro dias no ambiente controlado.

O tratamento, que incluiu o uso do destilado para estabilização, além de hemodiálise para eliminação do veneno, permitiu que Cláudio acordasse do coma em 2 de outubro e deixasse a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quatro dias depois.

À reportagem do g1 a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo confirmou que o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox) havia recomendado a administração de bebida alcoólica, um procedimento classificado como um “protocolo reconhecido e utilizado em situações emergenciais com bons resultados clínicos”. A pasta também enfatizou que o antídoto (o próprio etanol) deve ser realizado em unidade de saúde para impedir que o corpo converta o metanol em substâncias tóxicas.

As sequelas e a "vida nova"

Apesar da recuperação, o comerciante teve sequelas graves, incluindo a perda considerável da visão. Ele relatou que atualmente possui somente 10% de sua capacidade visual. Ele também ficou sem falar e sem andar devido à intoxicação, mas celebrou a alta com emoção.

“Muita gratidão a Deus, aos médicos e a todos que torceram pela recuperação”.

Confira as orientações em caso de suspeita de intoxicação por metanol

A intoxicação por metanol é uma emergência médica que pode levar a sequelas permanentes, como a cegueira, e até à morte. Saiba como se proteger e como agir rapidamente em caso de suspeita.

A forma mais segura de prevenção, atualmente, é não consumir bebidas alcoólicas. Porém, se for beber, fique atento à procedência do produto.

Verifique antes de consumir:

  • Não consuma bebidas alcoólicas vendidas informalmente, sem rótulo, sem lacre de segurança ou sem o selo fiscal da Receita Federal.
  • Desconfie de produtos com preços muito abaixo da média do mercado.
  • Verifique se o rótulo contém informações claras, como nome do fabricante, ingredientes e número de registro no Ministério da Agricultura.

Comerciantes:

Reforcem a atenção com seus fornecedores e garantam a procedência legal dos produtos que vocês vendem.

Sinais e Sintomas

Os sintomas podem demorar de 6 a 72 horas para aparecer após o consumo da bebida contaminada. Fique atento se você ou alguém próximo apresentar os seguintes sinais: sensação de embriaguez que não passa, acompanhada de náuseas, vômitos, dor abdominal forte ou desconforto gástrico e/ou dor de cabeça, tontura e confusão mental.

Atenção: Ao apresentar qualquer um desses sintomas, especialmente alterações visuais, após a ingestão de bebida alcoólica:

  • Procure imediatamente o serviço de emergência (UPA ou hospital) mais próximo.
  • Não espere os sintomas piorarem. A intoxicação por metanol é uma emergência médica.
  • O tratamento rápido é fundamental para evitar danos irreversíveis e salvar a vida do paciente.
  • Existe um antídoto, mas ele precisa ser administrado em ambiente hospitalar o mais rápido possível.

Um óbito é investigado no Ceará

Segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, atualizados na sexta-feira (10), 5 óbitos foram confirmados no estado de São Paulo. Além disso, 12 seguem em investigação, sendo 1 no Ceará, 1 em Minas Gerais, 1 no Mato Grosso do Sul, 3 em Pernambuco e 6 em São Paulo.

Até este domingo (12), 246 notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica foram recebidas pelo órgão. Destas, 29 casos foram confirmados e 217 estão em investigação. Outras 249 suspeitas foram descartadas. Até o momento, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com casos confirmados por esse tipo de intoxicação.

