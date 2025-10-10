Polícia encontra fábrica 'pirata' ligada a intoxicações por metanol em SP

A Polícia Civil de São Paulo encontrou, nesta sexta-feira (10), em São Bernardo do Campo, uma fábrica clandestina de onde teriam saído as garrafas de bebida alcoólica destilada que causaram a morte de duas pessoas no estado por intoxicação com metanol.

A suspeita dos investigadores é de que o local comprava etanol em postos de combustível. No entanto, o produto adquirido recentemente — e que foi misturado a bebidas como vodca, gin e uísque — estaria adulterado com metanol.

Conforme o g1, a descoberta ocorreu após os primeiros óbitos registrados na capital paulista. As vítimas consumiram vodca no mesmo estabelecimento comercial, localizado na zona leste de São Paulo.

Fábrica clandestina é desmantelada e proprietária é presa

O estabelecimento irregular foi desmantelado após a polícia cumprir mandados de busca e apreensão e identificar os fabricantes da bebida. Em depoimento, a proprietária do local admitiu que comprou as garrafas de uma distribuidora não autorizada.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de adulteração de bebida e será autuada, ainda, por falsificação e corrupção. Ela pode ser condenada a cumprir quatro a oito anos de prisão e pagar multa.

Segundo o g1, também foram vistoriados endereços em São Caetano do Sul e na capital paulista. Ao todo, oito suspeitos foram levados à delegacia e diversas garrafas, bebidas e aparelhos celulares foram apreendidos e encaminhados à perícia.