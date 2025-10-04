Diário do Nordeste
São Paulo confirma 2ª morte por intoxicação com metanol

Outras sete mortes são investigadas; até o momento, são 14 casos confirmados e 181 suspeitos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:04)
País
Pessoa segura uma garrafa de bebida alcoólica com rótulo vermelho diante de um refrigerador com garrafas de refrigerante; ao lado, agente da Fundação Procon-SP acompanha a fiscalização.
Legenda: Governo de São Paulo confirmou a 2ª morte por intoxicação com metanol; por enquanto, são os únicos óbitos causados pela substância no País
Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo

O Governo de São Paulo confirmou a 2ª morte causada por intoxicação com metanol neste sábado (4). Até o momento, o estado paulista é o único a registrar óbitos causados pela substância.

A vítima é Marcos Antônio Jorge Júnior, de 46 anos. Ele havia ingerido bebida alcoólica e estava internado. Além dele, o empresário Ricardo Lopes Mira, de 54 anos também morreu após ingerir metanol. As informações são do g1.  

Outras sete mortes são investigadas, todas em cidades de São Paulo. No total, foram 14 casos confirmados, enquanto outros 181 estão sob investigação. A informação é de boletim do Ministério da Saúde atualizado às 17 horas deste sábado (4). 

Além dos casos registrados em São Paulo, o Ministério da Saúde investiga se houve episódios em outros estados. Até o momento, há um caso suspeito no Ceará. Os casos sob investigação aconteceram nos estados de:

  • Pernambuco (7)
  • Mato Grosso do Sul (4)
  • Bahia (2)
  • Goiás (2)
  • Pará (2)
  • Distrito Federal (1)
  • Rondônia, Minas Gerais (1)
  • Mato Grosso (1)
  • Espírito Santo (1)
  • Piauí (1)

Prisões e estabelecimentos interditados

O número de prisões feitas em operações da Polícia Civil de São Paulo relacionadas a adulteração de bebidas subiu. Até este sábado, 41 pessoas foram presas.

Foram apreendidos milhares de materiais, como garrafas, rótulos de marcas e outros. As ações fazem parte da força-tarefa do governo de São Paulo para combater casos de contaminação por metanol. 

Ao todo, 11 estabelecimentos foram interditados pela força-tarefa. 

Tratamento

O ministro Alexandre Padilha anunciou que foram adquiridos mais 12 mil ampolas do etanol farmacêutico. A substância é uma das principais formas de tratamento da intoxicação por metanol. 

Anteriormente, o Ministério da Saúde já havia adquirido 4,3 mil ampolas da substância. A previsão que as novas ampolas cheguem até a próxima semana. 

O ministro também informou que a pasta fechou a compra de 2,5 mil ampolas de fomepizol de um fornecedor do Japão, em uma articulação com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

Os kits também devem chegar na próxima semana e serão distribuídos aos Centros de Informação e Assistência Toxicológica dos estados. O fomepizol também é uma forma de tratamento para quem ingeriu metanol. 

O ministro voltou a recomendar que as pessoas evitem consumo de bebida alcoólica, especialmente destilados. 

"Nesse momento, evite ingerir bebidas destiladas, sobretudo aquelas em que a garrafa é feita com a rosca. Até agora, o que foi identificado é a presença desse crime em garrafas de bebidas destiladas feita com a rosca. Estamos falando de um produto que é de lazer, não é um produto da cesta básica alimentar".
Alexandre Padilha
Ministro da Saúde

O que fazer em caso de intoxicação? 

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001.

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. 

A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

Com informações da Agência Brasil.

