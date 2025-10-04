Antídoto contra metanol chegará do Japão ao Brasil em regime urgência

A droga fomepizol, considerada um antídoto contra o consumo de metanol, deve chegar ao Brasil nos próximos dias. O Ministério da Saúde anunciou a compra em regime de urgência do produto que vem do Japão.

O lote que deve chegar ao longo da próxima semana é de 2.500 tratamentos. Conforme o ministro Alexandre Padilha, após as mortes, o antídoto deve ser distribuído aos centros de referência federais.

Até o momento, o Brasil não tem produção própria do remédio e, por enquanto, usa de forma alternativa o etanol farmacêutico.

O valor do tratamento da empresa japonesa não foi divulgado até o momento.

Não foi aberta licitação para a compra

O ministro explicou que agências de 10 países diferentes foram acionadas e sete empresas com histórico de produção do fomepizol foram procuradas no mundo: "não é um medicamento de grande circulação".

REFORÇO NO ESTOQUE

O Governo Federal comprou também 12 mil ampolas de etanol farmacêutico para reforçar o estoque.

Já o fomepizol tem como princípio barrar a enzima que, durante a metabolização do metanol, o transforma em formaldeído e em ácido fórmico, que interfere no organismo.

REGISTROS NO BRASIL

O Ministério da Saúde confirmou, nessa sexta-feira (3), 113 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, segundo os dados enviados pelos estados.

Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul notificaram os primeiros casos em investigação. Do total de registros, 11 casos são confirmados e 102 estão em investigação.

Do total de 113 notificações por esse tipo de intoxicação, 101 são em São Paulo (11 confirmados e 90 em investigação), 6 casos em investigação em Pernambuco, 2 em investigação na Bahia e no Distrito Federal, e 1 caso está sendo investigado no Paraná e Mato Grosso do Sul.

Dessas notificações, 12 são de óbitos. Um óbito confirmado no estado de São Paulo e 11 estão sendo investigados (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 no MS).

Como identificar se a bebida tem metanol?

Não há como. O metanol não tem cheiro, cor ou gosto que o diferencie do etanol, o que facilita o envenenamento pela substância se ela estiver misturada a uma bebida comum, como, por exemplo, caipirinhas e drinks com gin.

Os primeiros casos de adulteração de bebidas no Brasil envolveram o consumo de gin, uísque e vodca, comprados tanto em bares quanto adegas de São Paulo.