Bahia registra morte suspeita de intoxicação por metanol

A Bahia registrou a primeira morte suspeita de intoxicação por metanol. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta sexta-feira (3).

O caso foi na cidade de Feira de Santana. Conforma a Secretaria Municipal da Saúde, o paciente, um homem de 56 anos, deu entrada na UPA da Queimadinha e morreu na madrugada desta sexta.

"Amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias, a fim de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação", informou a Sesab, em nota. O caso é acompanhado por equipes de Vigilância do Estado e do Município, junto à Secretaria da Segurança Pública da Bahia.

A Sesab informou que "como medida preventiva", já tinha emitido "orientação às unidades de saúde da rede privada e às portas de urgência e emergência da rede pública para que estejam atentas a possíveis situações clínicas compatíveis com intoxicação por metanol e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas, possibilitando rápida investigação e adoção das medidas necessárias".

A nota divulgada ainda reforça que há "diálogo permanente com o Ministério da Saúde e com as autoridades sanitárias nacionais para monitorar a situação em outros estados".

No País, o Ministério divulgou, nessa quinta-feira (2), que foram notificados 59 casos de intoxicação por metanol, sendo 53 em São Paulo (11 confirmados e 42 em investigação), cinco em investigação em Pernambuco e um no Distrito Federal. Há ainda um óbito confirmado e sete em investigação.