Anvisa publica edital para compra de antídoto do metanol

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta sexta-feira (3), um edital de chamamento internacional para a compra urgente de fomepizol, medicamento usado como antídoto em casos de intoxicação por metanol, e que não está disponível no Brasil.

Diante da urgência devido ao número crescente de intoxicações por metanol associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, o órgão visa identificar fabricantes e distribuidores internacionais que possam fornecer imediatamente a substância e atender à demanda do Sistema Único de Saúde (SUS).

A medida responde a um ofício de urgência enviado pelo Ministério da Saúde, solicitando a publicação do edital. O prazo para empresas apresentarem propostas é de 30 dias, a partir desta sexta.

Antídoto do metanol

O fomepizol é um inibidor voltado especificamente para pacientes diagnosticados com intoxicação por metanol, condição que pode levar a graves complicações de saúde e até mesmo a morte.

Um estudo científico, publicado na revista Dove Press, detalha que o medicamento é um antídoto de primeira linha eficiente e seguro que previne ou reduz o envenenamento pela substância.

De administração venosa, o fomepizol previne lesões visuais e neurológicas relacionadas ao metanol.

Doações de doses do antídoto

Complementarmente, o Ministério da Saúde oficializou uma solicitação à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para a doação imediata de 100 tratamentos de fomepizol e manifestou intenção de adquirir outras mil unidades do medicamento por meio da linha de crédito do Fundo Estratégico da entidade, ampliando o estoque nacional.

"Os pedidos e compras de antídotos que estamos fazendo são por precaução. Nos últimos anos, não ultrapassamos 20 casos por ano, mas temos observado um registro maior no estado de São Paulo. Essas são medidas preventivas do Ministério da Saúde", explicou o titular da Pasta, Alexandre Padilha.

Alternativas emergenciais: etanol grau farmacêutico

Em paralelo ao edital de compra de fomepizol, a Anvisa ainda atua, em caráter emergencial, na identificação de farmácias de manipulação e laboratórios farmacêuticos aptos à preparação estéril de etanol grau farmacêutico, que poderá ser usado como alternativa terapêutica ao antídoto, caso seja necessário.

A instituição identificou 604 estabelecimentos aptos a produzir a substância, que será preparada para atender eventuais demandas, garantindo cobertura local em todas as capitais do País.