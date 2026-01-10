Policial e suspeito morrem após troca de tiros durante perseguição por roubo de carro
Soldado Eduardo César do Nascimento Filho chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Um policial militar e um suspeito morreram após uma troca de tiros durante uma perseguição por roubo de carro na cidade de Santaluz, no nordeste da Bahia. O caso foi registrado na noite dessa sexta-feira (9).
O policial foi identificado como Eduardo César do Nascimento Filho. O agente tinha 43 anos e era soldado do 16º Batalhão (BPM/Serrinha), conforme informações da Polícia Militar.
A PM da Bahia informou que Eduardo integrava uma equipe que foi abordada por homens armados. Os suspeitos tinham roubado um carro no município de Gavião e estavam próximo a Santaluz.
Segundo informações do g1, os agentes iniciaram as buscas e encontraram os suspeitos. Contudo, os homens teriam fugido após dispararem contra a viatura, dando início à perseguição policial.
Na ação, o carro com os suspeitos bateu, momento no qual um deles foi contido por moradores e preso na sequência. O outro homem morreu em uma nova troca de tiros. Ele ainda não foi identificado pelas autoridades.
Já Eduardo César foi atingido na perna. O soldado chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde da região e até transferido para um hospital de Feira de Santana, também na Bahia, mas não resistiu aos ferimentos.
Durante a ação policial, os agentes apreenderam um revólver, munições e R$ 750, além de dois veículos roubados pelos suspeitos.
NOTA DE PESAR
Nas redes sociais, a PM da Bahia lamentou a morte do policial, que ingressou na corporação em agosto de 2011. Ele deixou a esposa e uma filha.
“O Soldado Eduardo Cesar estava em serviço, cumprindo com coragem e compromisso sua missão constitucional de proteger vidas e garantir a segurança da sociedade baiana, quando foi alvejado durante ação policial relacionada ao combate a roubo de veículo”, informou a Polícia.