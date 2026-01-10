Policial e suspeito morrem após troca de tiros durante perseguição por roubo de carro

Um policial militar e um suspeito morreram após uma troca de tiros durante uma perseguição por roubo de carro na cidade de Santaluz, no nordeste da Bahia. O caso foi registrado na noite dessa sexta-feira (9).

O policial foi identificado como Eduardo César do Nascimento Filho. O agente tinha 43 anos e era soldado do 16º Batalhão (BPM/Serrinha), conforme informações da Polícia Militar.

A PM da Bahia informou que Eduardo integrava uma equipe que foi abordada por homens armados. Os suspeitos tinham roubado um carro no município de Gavião e estavam próximo a Santaluz.

Segundo informações do g1, os agentes iniciaram as buscas e encontraram os suspeitos. Contudo, os homens teriam fugido após dispararem contra a viatura, dando início à perseguição policial.

Na ação, o carro com os suspeitos bateu, momento no qual um deles foi contido por moradores e preso na sequência. O outro homem morreu em uma nova troca de tiros. Ele ainda não foi identificado pelas autoridades.

Já Eduardo César foi atingido na perna. O soldado chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde da região e até transferido para um hospital de Feira de Santana, também na Bahia, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja também Bahia Suspeito da morte de técnicos de internet em Salvador morre em operação policial Bahia Família cearense morre em acidente na Bahia durante viagem para festas de fim de ano

Durante a ação policial, os agentes apreenderam um revólver, munições e R$ 750, além de dois veículos roubados pelos suspeitos.

NOTA DE PESAR

Nas redes sociais, a PM da Bahia lamentou a morte do policial, que ingressou na corporação em agosto de 2011. Ele deixou a esposa e uma filha.

“O Soldado Eduardo Cesar estava em serviço, cumprindo com coragem e compromisso sua missão constitucional de proteger vidas e garantir a segurança da sociedade baiana, quando foi alvejado durante ação policial relacionada ao combate a roubo de veículo”, informou a Polícia.