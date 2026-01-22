Empresário Sérgio Nahas é preso 23 anos após matar esposa

O empresário paulista Sérgio Nahas, de 61 anos, foi preso mais de 23 anos após a morte da esposa, a estilista Fernanda Orfali. Condenado pelo assassinato da companheira, ele estava foragido desde 2025 e foi reconhecido por câmeras de monitoramento na Praia do Forte, na Bahia.

Ele foi localizado e detido no último sábado (17), em uma acomodação de luxo, e teve a prisão mantida em audiência de custódia. Segundo a Polícia Militar, com ele foram apreendidos 13 pinos de cocaína, três celulares e um veículo da marca Audi. As informações são do portal Uol e dos jornais O Globo e Estadão.

Sérgio Nahas foi condenado a 7 anos de prisão no regime semiaberto por matar a esposa, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2018. Ao recorrer, em 2021, a pena foi aumentada para 8 anos e dois meses no regime fechado.

Em maio de 2025, a sentença acabou sendo ratificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após novo recurso da defesa, que argumentava que Fernanda teria atentado contra a própria vida.

No entanto, segundo as investigações, Nahas atirou na esposa em 2002 no apartamento em que morava, no bairro Higienópolis, área nobre de São Paulo, após ela descobrir traições e que ele usaria drogas.

Então, em junho do ano passado, a Justiça paulista determinou a expedição de mandado de prisão, incluindo, inclusive, o nome dele na lista da Interpol, mas o empresário permaneceu foragido até o último sábado.

Ao Estadão, a advogada dele, Adriana Machado Abreu, afirmou que o empresário reside na Bahia desde 2025, é uma pessoa idosa, com "questões graves de saúde e que não tinha interesse em ficar foragido".