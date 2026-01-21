Polícia de SP suspeita que juiz sequestrado tenha caído em 'golpe do amor'

A Polícia de São Paulo suspeita que o juiz e auditor fiscal Samuel de Oliveira Magro, sequestrado e libertado de cativeiro nessa terça-feira (20), tenha sido vítima de um golpe em que criminosos criam perfis falsos em aplicativos de relacionamento. O profissional, inclusive, já teria caído no chamado "golpe do amor" outra vez, em 2021.

Os investigadores, inicialmente, cogitaram que o juiz tivesse sido escolhido aleatoriamente pelos suspeitos como alvo de um sequestro-relâmpago. No entanto, a linha de investigação mudou após a Polícia ser informada de que ele, possivelmente, caiu no "golpe do amor".

Quando foi resgatado, Samuel estava em uma casa em uma favela de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A vítima relatou que foi abordada por dois criminosos armados por volta de 20 horas do domingo (18), na avenida Rebouças, e levada até o cativeiro, onde permaneceu sob ameaça, tendo que fazer transferências bancárias.

O juiz comentou ainda que foi à Rebouças porque havia marcado um encontro por meio de aplicativo de relacionamento.

Como a vítima foi encontrada?

Samuel foi localizado após conseguir atender a uma chamada telefônica do marido e dizer poucas palavras, entre elas, um código combinado entre o casal para sinalizar que estava em perigo. Quando ouviu a palavra, o cônjuge logo acionou a Polícia.

Quando os agentes de segurança chegaram ao cativeiro, encontraram o auditor fiscal abalado emocionalmente. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital antes de reencontrar a família.

Três homens foram presos em flagrante e um adolescente foi apreendido. Um quinto suspeito foi capturado durante outras buscas relacionadas ao caso.