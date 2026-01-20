Auditor fiscal é resgatado de cativeiro em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo resgatou, na manhã desta terça-feira (20), um auditor fiscal que havia sido sequestrado no último domingo (18). Cinco criminosos foram presos.

Segundo o portal g1, a vítima foi identificada como Samuel de Oliveira Magro, funcionário da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). O auditor foi rendido quando estava na avenida Rebouças, na Zona Oeste da Capital, e levado para um cativeiro localizado no limite entre São Paulo e Osasco.

Uso de palavra-chave

As buscas da Polícia Civil tiveram início após o companheiro de Samuel receber a ligação dele mesmo, que usou uma palavra-chave já combinada entre os dois para indicar que havia sido sequestrado.

O resgate foi conduzido por agentes da 2ª Delegacia Antissequestro (DAS/DOPE) e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Os sequestradores presos foram levados para a sede da DAS.