Auditor fiscal é resgatado de cativeiro em São Paulo
Vítima foi encontrada em um cativeiro no limite entre a capital e a cidade de Osasco.
A Polícia Civil de São Paulo resgatou, na manhã desta terça-feira (20), um auditor fiscal que havia sido sequestrado no último domingo (18). Cinco criminosos foram presos.
Segundo o portal g1, a vítima foi identificada como Samuel de Oliveira Magro, funcionário da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). O auditor foi rendido quando estava na avenida Rebouças, na Zona Oeste da Capital, e levado para um cativeiro localizado no limite entre São Paulo e Osasco.
Uso de palavra-chave
As buscas da Polícia Civil tiveram início após o companheiro de Samuel receber a ligação dele mesmo, que usou uma palavra-chave já combinada entre os dois para indicar que havia sido sequestrado.
O resgate foi conduzido por agentes da 2ª Delegacia Antissequestro (DAS/DOPE) e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Os sequestradores presos foram levados para a sede da DAS.