Auditor fiscal é resgatado de cativeiro em São Paulo

Vítima foi encontrada em um cativeiro no limite entre a capital e a cidade de Osasco.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Viaturas da Polícia Civil de São Paulo.
Legenda: O auditor foi rendido quando estava na Avenida Rebouças, na Zona Oeste da capital.
Foto: Divulgação SSP

A Polícia Civil de São Paulo resgatou, na manhã desta terça-feira (20), um auditor fiscal que havia sido sequestrado no último domingo (18). Cinco criminosos foram presos. 

Segundo o portal g1, a vítima foi identificada como Samuel de Oliveira Magro, funcionário da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). O auditor foi rendido quando estava na avenida Rebouças, na Zona Oeste da Capital, e levado para um cativeiro localizado no limite entre São Paulo e Osasco.

Uso de palavra-chave

As buscas da Polícia Civil tiveram início após o companheiro de Samuel receber a ligação dele mesmo, que usou uma palavra-chave já combinada entre os dois para indicar que havia sido sequestrado. 

O resgate foi conduzido por agentes da 2ª Delegacia Antissequestro (DAS/DOPE) e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Os sequestradores presos foram levados para a sede da DAS. 

