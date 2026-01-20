Advogada que salvou mãe e primo de incêndio no Paraná recebe alta após três meses

A advogada Juliane Vieira, de 29 anos, deixou o hospital nesta terça-feira (20), depois de três meses internada após ficar gravemente ferida ao salvar mãe e um primo de 4 anos de um incêndio, no Paraná. A informação foi confirmada pelo portal g1.

O caso foi registrado no dia 15 de outubro de 2025, no 13 º andar do apartamento onde a família morava, na cidade de Cascavel.

O resgate ganhou as redes pelas imagens fortes. Nos registros, Juliane aprece fora do prédio, apoiada sobre um ar condicionado, tentando salvar os familiares enquanto a fumaça aumentava.

Ainda de acordo com a apuração do portal, a vítima teve 63% do corpo queimado. Em dezembro do ano passado, a mãe de Juliane chegou a contar, em entrevista à RPC, que a filha estava acordando aos poucos do coma induzido.

Inicialmente, a advogada ficou internada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), localizado na mesma cidade do incêndio. Dois dias depois, foi transferida para Hospital Universitário de Londrina.

Não há mais detalhes sobre o atual estado de saúde da profissional, mas na última atualização da mãe, ela estava conseguindo se comunicar com familiares, segundo o g1.