Criança morre após sofrer 33 paradas cardíacas causadas por picada de escorpião, no Paraná

Uma criança de apenas 3 anos foi picada por um escorpião-amarelo e morreu após sofrer 33 paradas cardíacas, no Paraná. O garoto Bernardo Gomes de Oliveira ainda chegou a ser socorrido em uma unidade de saúde, mas não resistiu à toxicidade do veneno. O caso ocorreu no município de Cambará, no norte do estado, no último domingo (13).

Os pais da criança, Márcio Oliveira e Bianca Gomes, afirmaram à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que o acidente aconteceu enquanto a família se preparava para ir à casa da avó do menino.

Sozinha, a criança foi até uma mureta, onde o tênis estava secando, e pegou o par para calçá-lo. Sem perceber que o escorpião estava dentro do sapato, Bernardo colocou o pé e foi picado pelo animal.

Após sofrer o ataque, Bernardo saiu correndo e gritando de dor, sendo socorrido pelo pai logo em seguida. Depois, o animal foi encontrado embaixo de um tapete dentro da casa.

"Ele [Bernardo] era uma criança muito esperta. Ele foi procurar o sapatinho dele que estava lá fora, que a minha esposa tinha lavado. Daí, ele pegou e vestiu um e veio mostrar pra mim. Pegou o outro e vestiu. Nesse outro estava o escorpião", explicou o pai.

"Ele era um menino saudável. Sabe aquela criança que corre, cai, levanta e dá risada? Ele era uma criança independente. [...] Para você ter uma noção, o tênis que ele pegou estava muito no alto, mais de um metro e meio de altura. Eu não sei falar para você como é que ele conseguiu pegar aquele tênis", lamentou a mãe.

Atendimento médico

O menino foi atendido às 8h45 do domingo (13), no Hospital Municipal de Cambará, onde foi medicado. Os pais foram informados de que seria necessária a transferência à Santa Casa de Jacarezinho para que fosse aplicado o antídoto.

De acordo com publicação do portal g1, a criança apresentou sintomas como vômitos e uma piora no estado de saúde enquanto esperava ser transferida pela ambulância.

Veja também País Onze bebês recebem antídoto contra picada de cobra no lugar de vacina em Santa Catarina País Acidente entre ônibus e carreta deixa mortos em Goiás; vítimas estavam a caminho de congresso da UNE

Ao chegar à Santa Casa de Jacarezinho, percurso de 20 quilômetros, a família foi avisada de que não havia a quantidade suficiente de antídoto. O menino tomou apenas cinco doses, mas seriam necessárias seis aplicações.

"O meu menino precisava de seis ampolas, pelo que eu escutei lá. E lá só tinha cinco. Ele tomou o que tinha lá", disse Bianca Gomes à RPC.

Bernardo ainda chegou a ser intubado e levado de helicóptero ao Hospital Universitário (HU) de Londrina, mas não resistiu. A morte da vítima foi confirmada na tarde de segunda (14).

O que diz a Secretaria da Saúde

O secretário municipal de Saúde de Cambará, Ronaldo Guardiano, informou à RPC que a demora para a chegada da ambulância ocorreu porque o veículo atende outras cidades e, antes, estava em Jacarezinho.

Conforme o titular da secretaria, houve uma orientação da 19ª Regional de Saúde, no dia 26 de junho, de que a distribuição de soros contra picadas de animais venenosos seja feita somente para hospitais-referência.

A Secretaria da Saúde do Paraná informou ao g1 que abriu um processo de investigação sobre o caso.

O que fazer se um escorpião picar uma criança?

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) orienta que, em caso de picada de escorpião, é necessário procurar imediatamente um serviço médico.

Em casos mais graves, é indicado o uso do soro antiescorpiônico, que trata envenenamentos causados por picadas de escorpião, e é encontrado exclusivamente em hospitais de referência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Outra orientação é limpar o local da picada com água e sabão. Para aliviar a dor, pode ser feita compressa com água morna ou utilizar analgésicos.

Segundo o CBMCE, após a picada venenosa, não se pode fazer pressão ou torniquete no local. Assim como não é adequado “sugar” ou passar pomada, café ou pasta de dente na ferida.

Como prevenir o aparecimento dos escorpiões?

Para evitar o aparecimento de escorpiões em casas e apartamentos, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará indica:

Usar telas em ralos de chão, pias e tanques;

Vedar as frestas nas paredes;

Afastar as camas e os berços das paredes;

Verificar as roupas e calçados antes de usá-los;

Manter jardins e quintais com gramados sempre aparados, livres de entulhos, folhas secas e lixo doméstico;

Manter todo o lixo da residência em sacos plásticos bem fechados para evitar baratas, que são o alimento preferido dos escorpiões;

Usar luvas e botas para realizar atividades que representem certo risco, como manusear entulhos e materiais de construção.

Nas áreas rurais, a recomendação é preservar os inimigos naturais dos escorpiões, como lagartos, sapos e aves de hábitos noturnos, como a coruja.