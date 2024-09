OMS emite alerta sobre escassez mundial de antídoto contra picadas de cobra; entenda

Complicações causadas por picadas de cobras peçonhentas são responsáveis por matar 138 mil pessoas por ano, conforme estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta terça-feira (17), a instituição internacional divulgou um alerta sobre a escassez mundial de antídoto contra ataques de serpentes venenosas.

O órgão tem se preocupado com o aumento de inundações, provocado por mudanças climáticas, em vários países com pouco acesso ao antiveneno desses animais. O fenômeno meteorológico eleva o número de acidentes com serpentes, conforme o especialista em picadas de cobra da OMS, David Williams. As informações são do jornal O Globo, com dados da AFP.

A jornalistas em Genebra, na Suíça, o representante da organização destacou que, atualmente, a Nigéria vive um momento de escassez crítica de antídoto devido ao aumento de casos adicionais de picadas de cobra causados por enchentes.

E esse é um problema que ocorre em muitas áreas do mundo onde esse tipo de desastre acontece regularmente." David Williams Especialista em picadas de cobra da OMS

A OMS também alertou que mudanças climáticas podem ainda alterar a distribuição e a abundância de cobras venenosas, possivelmente expondo países anteriormente não afetados aos perigos.

5,11% das vítimas morrem

A OMS estima que 2,7 milhões de pessoas são picadas por serpentes venenosas anualmente. Desse número, cerca de 5,11% falecem em decorrência de complicações causadas pelas toxinas, principalmente crianças. A maioria desses indivíduos vivem em regiões tropicais e pobres.

Quando atacadas, as vítimas podem apresentar paralisia que impede a respiração, distúrbios hemorrágicos que podem levar à hemorragia fatal, insuficiência renal irreversível e danos aos tecidos que podem causar incapacidade permanente e perda de membros.

1 morte a cada 6 minutos Devido à picada de cobras no mundo, diz Williams

Williams afirma que um dos problemas é que algumas regiões do mundo não tinham tratamentos seguros e eficazes disponíveis. A África Subsaariana, por exemplo, tem acesso a apenas 2,5% dos tratamentos que estima necessitar.

A OMS detalhou, em 2019, que a produção de antídotos foi abandonada por várias empresas desde a década de 1980, desencadeando uma grave escassez na África e em alguns países asiáticos.

Conforme Williams, a Índia é a nação mais afetada do mundo, com cerca de 58 mil pessoas morrendo devido a picadas de cobra todos os anos, enquanto os vizinhos Bangladesh e Paquistão também são duramente atingidos.