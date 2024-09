Brasileiro morto em incêndio em Portugal era vendedor ambulante e tinha canal no YouTube

Um brasileiro de 28 anos morreu em um incêndio florestal em Portugal, na última segunda-feira (16), enquanto tentava salvar do fogo as máquinas da empresa onde trabalhava. Segundo informações do blog Portugal Giro, do jornal O Globo, Carlos Eduardo vivia e trabalhava na região de Aveiro, na área central do país europeu, onde cerca de 10 mil hectares já pegaram fogo.

Natural do Recife, em Pernambuco, Carlos morava em Portugal há cinco anos e era conhecido como "Chantilly Papai" nas redes sociais. Isso porque, em eventos dos quais participava como dançarino, costumava jogar chantilly nas pessoas. O apelido rendeu fama na cidade de Ovar, onde a paixão pelo samba o transformou em atração dos desfiles de Carnaval.

O brasileiro mantinha um canal no YouTube, com entrevistas que deu para as redes de televisão portuguesas. Ele ainda colaborava com dançarinos e artistas portugueses.

Carlos tinha o sonho de ser músico e bailarino. Além do trabalho na empresa, era vendedor ambulante nas praias portuguesas. Ele vendia bolas de Berlim, como são conhecidos os sonhos recheados e muito populares em Portugal.

Vítima de incêndio

O brasileiro havia sido mandado pela empresa de gestão florestal para a qual trabalhava a uma área afetada pelo fogo no município de Albergaria-a-Velha para tentar recuperar equipamentos, conforme o jornal Público. Um trator estaria entre os equipamentos.

Carlos estava com outros colegas da empresa e era considerado experiente. Ele estaria em segurança junto às máquinas, mas foi surpreendido pelo rápido avanço das chamas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil portuguesa. Nas redes sociais, a irmã de Carlos se manifestou: "Eu só queria acordar desse pesadelo. Eu ainda não acredito", escreveu, na legenda de uma foto do irmão. Carlos deixou uma filha pequena.