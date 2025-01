Cadela de rua leva filhote em estado de hipotermia até clínica veterinária para pedir ajuda; veja vídeo

Uma cadela em situação de rua usou o instinto de mãe para salvar seu filhote, que estava prestes a morrer de frio. Nesta semana, um vídeo em que a cachorrinha aparece carregando a cria na boca até uma clínica veterinária no distrito de Beylikdüzü, em Istambul, na Turquia, viralizou nas redes sociais e emocionou diversos usuários.

As imagens foram publicadas no perfil do Instagram da clínica e já tem mais de 6 milhões de visualizações e 500 mil curtidas.

"Ontem foi o dia em que o ditado 'viver é uma esperança' ganhou vida. Esta linda cadela pediu ajuda à nossa clínica com seu cachorrinho que estava prestes a morrer congelado... Nossa luta para manter o animal vivo começou quando percebemos que o coração do cachorrinho estava batendo. E o que aconteceu a seguir… Um evento incrível com final feliz! O bebê se agarrou à vida", diz a legenda da publicação, em tradução livre.

No vídeo, é possível ver a cadela levando o filhote na boca, entrando no estabelecimento, quando um funcionário da clínica aparece e leva o pequeno para dentro da sala. Enquanto os profissionais iniciaram os cuidados para tentar salvá-lo, a mãe ainda deu uma conferida na cria, farejando o filhotinho.

Assista ao vídeo

Segundo os veterinários, ele estava em estado crítico devido ao frio intenso, caracterizando uma hipotermia. Um procedimento de emergência foi realizado no animal para restaurar a respiração e os batimentos cardíacos.

Felizmente, ele foi salvo pela equipe. Agora, o cãozinho segue na clínica veterinária para receber outros cuidados médicos, mas passa bem, ao lado da mãe.