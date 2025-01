Henrique, dupla de Juliano, ganha cachorro e faz piada com 'sequestro' de cães de Nattan

Uma fã surpreendeu o cantor Henrique, dupla do cantor Juliano, ao presentear o sertanejo com um cachorro, na noite desse sábado (4). Antes de show em Santos (SP), o artista reagiu com espanto ao receber o animal da raça Zwergspitz, também conhecida como Lulu da Pomerânia.

Tanto Henrique quanto Juliano fizeram piada com o "sequestro" dos cães do também cantor Nattan. Em maio de 2024, os sertanejos causaram uma "treta" com o cearense após raptarem os animais de estimação do colega — levando-os de avião de Fortaleza, no Ceará, para Palmas (TO).

"É muito bom quando não preciso roubar", comentou Henrique, ao receber o animalzinho da fã. A fala do músico arrancou gargalhadas de todos no backstage.

Nattan resgatou animais em Tocantins

Legenda: Nattan reencontra os cães levados por Henrique e Juliano Foto: Reprodução/Instagram @nattan

No ano passado, durante o aniversário de 35 anos de Henrique, Nattan chegou de surpresa no evento para resgatar os animais levados pela dupla sertaneja.

Nos dias em que ficou na casa de Henrique o animal chegou a roer móveis. Os filhos do cantor também se apegaram ao pet.

Para não deixar as crianças tristes com o retorno dos animais ao Ceará, Nattan levou um cãozinho para eles durante o resgate.

“Os filhos do Henrique se apegaram muito aos cachorros. Então, eu decidi presentear eles com esse cachorro lindo. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem-amado. Qual o nome que eu dou para ele? Eu vou dar o nome de ‘Limite Zero’”, revelou Nattan, em referência ao nome do evento que os três se apresentaram em Fortaleza no ano passado.