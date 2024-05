Henrique e Juliano levam cachorros de Nattan escondidos para Tocantins após after em Fortaleza

O cantor Nattan foi surpreendido pelo "sumiço" dos dois cachorros de estimação ao acordar após um "after" com Henrique e Juliano, em Fortaleza (CE), nesta segunda-feira (20). A dupla sertaneja passou pelo Ceará no sábado (18), no evento "Limite Zero". No dia seguinte, eles curtiram música, churrasco e beberam na casa do artista cearense.

Na madrugada desta segunda, Nattan fez uma série de stories falando sobre a atitude dos amigos sertanejos: "Os meninos ficaram aqui em casa e eu vim dormir. Estavam até agora, acredita? Vocês acreditam que acordei aqui e vi uma foto que eles levaram meus cachorros? Que caras doidos. Levaram meus cachorros, doidos".

Assista:

Em vídeos divulgados por Nattan, Henrique e Juliano aparecem, cada um deles, com um dos cães em um hangar. Em uma segunda imagem publicada pelo cearense, um dos animais aparece dentro do jatinho da dupla. Até um saco de ração também foi levado pelos cantores.

"Ele vai buscar depois. Os cachorros não vão querem voltar não", diz Henrique para uma pessoa no hangar.

Em tom de "vingança", o cantor cearense escreveu no Instagram: "1x0 pra eles. Brincadeira começou agora". Nattan não contou como será realizado o retorno dos animais.

Legenda: Animais na fazenda da dupla Henrique e Juliano Foto: Reprodução/Instagram

O cantor cearense ainda postou uma foto de um boi da raça nelore com a mensagem: "Meu sonho" — mensagem em referência ao gado de Henrique e Juliano. Por fim, Nattan pediu ajuda dos fãs para saber o que irá fazer contra o ato da dupla.