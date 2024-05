Henrique e Juliano dão três dicas para Nattan curtir vida de solteiro; assista à entrevista

Os sertanejos Henrique e Juliano passaram por Fortaleza (CE), no sábado (18), em apresentação no evento "Limite Zero". Em entrevista à coluna, a dupla falou sobre a participação na primeira edição da nova festa e comentou a relação de amizade com Nattan — presente também no mesmo show.

Sabendo da boa relação da dupla com o cantor cearense, a coluna pediu dos sertanejos três dicas para o dono do hit "Amor na Praia" curtir a vida de solteiro.

Assista à entrevista:

"Fique ligado nos directs do Instagram. Solteiro, moleque novo, tá voando alto? Cuidado, não mande foto de volta, só receba", declarou Henrique como primeira dica. Em seguida, Juliano pontuou: "Deve tá recebendo muita foto".

De segunda sugestão, Henrique frisou: "Viver! Ser feliz. Um cara muito novo, está vivendo o auge e sendo reconhecido Brasil afora. A gente sabe o quanto talentoso ele é".

Por fim, a dupla fez um alerta ao amigo cearense: "A terceira dica, é se a gente tiver perto, evitar passar muito a vontade".

After com 'sequestro' de cachorros de Nattan

Legenda: Cães foram levados por dupla sertaneja sem Nattan saber Foto: Reprodução/Instagram

Após um domingo de bebedeira na casa de Nattan, em Fortaleza, a dupla deu um "sumiço" nos dois cães do cearense. De jatinho, a dupla levou os dois animais para a fazenda deles em Palmas (TO).

Na madrugada desta segunda, Nattan fez uma série de stories falando sobre a atitude dos amigos sertanejos: "Os meninos ficaram aqui em casa e eu vim dormir. Estavam até agora, acredita? Vocês acreditam que acordei aqui e vi uma foto que eles levaram meus cachorros? Que caras doidos! Levaram meus cachorros, doidos".