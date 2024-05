Solteiro, Nattan revela qual música representa a atual vida amorosa; assista à entrevista

O cantor Nattan foi atração do evento "Limite Zero", no sábado (20), em Fortaleza (CE). Em entrevista exclusiva à coluna, o cearense respondeu questionamentos sobre a vida amorosa, além de comentar a relação de amizade com Henrique e Juliano — sertanejos que também estiveram na festa.

Há seis meses solteiro, Nattan falou sobre a vida amorosa elencando a letra de uma música. A coluna deu três opções para ele definir como situa a atual vida amorada: "Amor na Praia", "Morena" ou "Tem Cabaré Essa Noite".

Assista à entrevista:

Ao risos, o cantor respondeu: "O 'cabaré' sempre esteve na minha vida, o tempo inteiro". Em seguida, o cearense respondeu que a letra do atual momento é "Vida de Pilantra".

"Tira essa pulseira do meu braço, bota um anel no meu dedo, meu domingo preferido agora é na sua cama", diz a letra da canção.

A composição citada por Nattan foi gravada recentemente por ele em feat com a dupla Kaká e Pedrinho.