Lulu da Pomerânia: entenda mais sobre a raça

Mais conhecido no Brasil como Lulu da Pomerânia, o Spitz Alemão Anão tem aparência fofa, olhar vívido e semblante dócil, capaz de encantar adultos e crianças.

Ainda assim, é um animal de personalidade forte e que precisa de pulso firme do tutor. A abundante pelagem do Lulu também cativa pela beleza, mas exige cuidados permanentes.

Por ser de pequeno porte, inteligente, adaptar-se a espaços pequenos e não demandar tantos gastos, está em evidência como cão de companhia ou mesmo para reprodução e exposição.

Também queridinho de famosos, dificilmente poderá ser encontrado custando menos de R$ 4 mil.

Para responder às dúvidas mais frequentes dos leitores, o Diário do Nordeste consultou a médica veterinária Cristina Paiva, também proprietária de um canil e tutora de cães da raça há quatro anos.

“Sempre achei uma raça muito fofinha, e como tive que morar em apartamento por um tempo, resolvi que seria o momento. Então comprei a minha primeira spitz. Depois me apaixonei mais ainda, e foi então que eu resolvi mudar para uma casa e investir na genética da raça”.

Além de ser um cão reprodutor e de exposição, com direito a títulos, o cãozinho Lord e seus filhotes proporcionam uma “experiência maravilhosa” ao dia a dia da médica. “Hoje são literalmente meus terapeutas”.

Legenda: A médica veterinária Cristina Paiva com um dos filhotes do Lord, seu Spitz reprodutor Foto: Arquivo pessoal

Qual a diferença entre Lulu da Pomerânia e Spitz Alemão?

Spitz Alemão é o nome da raça de cães cujas variações de tamanho são diversas e designadas pela Federação Cinológica internacional (FCI) e Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC).

“Aqui no Brasil, carinhosamente apelidamos de 'Lulu' da Pomerânia, o Spitz Alemão Anão”, diz Cristina, apontando que este é o cachorro de menor porte da raça.

Quais os tamanhos dos cachorros da raça Spitz Alemão?

O Spitz Alemão Grande pode ter entre 40 a 50 centímetros (cm) de altura; o Spitz Alemão Médio, entre 30 a 40 cm; o Pequeno, 24 a 30 cm; e o Anão, o Lulu da Pomerânia, entre 18 e 24 cm.

Legenda: Lord já tem títulos concedidos em exposições e é um Spitz Alemão Anão reprodutor Foto: Arquivo Pessoal

Qual o temperamento do Lulu da Pomerânia?

Embora sejam muito inteligentes, esses animais são apontados como independentes e de temperamento forte.

Por isso, frisa Cristina, “é necessário que tenham tutores com pulso firme. Assim como todo e qualquer cachorro, gostam de viver em matilha, e precisam seguir um líder, e esse líder será seu tutor”.

Como cuidar?

Segundo a médica, donos de cãezinhos da raça devem providenciar um a dois banhos mensais e escovar a pelagem do animal.

“Com escovas apropriadas para cães de pelagem dupla. Assim como qualquer cachorro, além do amor e carinho, precisa de cuidados básicos com a saúde”.

Legenda: Mais um dos filhotes do cãozinho Lord Foto: Arquivo pessoal

Quanto custa um animal dessa raça?

O valor vai ser definido pela linhagem genética do cão, assim como por sua finalidade e cor da pelagem.

Se for um animal para companhia, estima Cristina, o preço médio pode variar entre R$ 4 mil a R$ 7 mil. Já se for um cão voltado para reprodução e exposição, o valor médio sobe para R$ 10 mil a R$ 15 mil.

Por que o valor ainda é tão alto?

Por ser um animal de porte pequeno, com pouca predisposição a doenças, a raça é muito procurada por não exigir tantos gastos em relação a cuidados de higiene e saúde.

Além disso, é um cão que se adapta facilmente a qualquer rotina em ambientes menores, como apartamentos ou casas.

Como adestrar/acalmar um Lulu da Pomerânia?

Caso nunca tenha tido cães em casa, recomenda a médica veterinária, a melhor opção é contratar um adestrador.

O Lulu da Pomerânia testa o seu tutor e, apesar da aparência dócil, pode se tornar pouco sociável, caso não seja educado desde cedo.

“O ideal é iniciar alguns treinos [de adestramento com o cão] ainda filhote, e dar continuidade, até que consiga o objetivo. Tipo, sentar, fica”, exemplifica.

Legenda: O Spitz Alemão Anão tem pelos longos e de várias cores sólidas, como o branco Foto: Shutterstock

Quais as cores?

O Lulu da Pomerânia tem pelos longos e de várias cores. Dentre elas, cores sólidas como branco, preto, laranja, marrom, além de creme ou cinza sombreado.

A tutora do Lord alerta para que a compra de um Lulu da Pomerânia seja feita junto a um canil e/ou criador idôneos. A pelagem Merle ou "exótica", por exemplo, não é permitida no padrão racial estabelecido pela FCI.

“Muitos cruzam determinados Spitz para obter a pelagem Merle, mas dentro do padrão racial do Spitz Alemão essa pelagem não é aceita. Pessoas irresponsáveis cruzam e vendem essa pelagem Merle e pessoas sem conhecimento do padrão racial compram e, muitas vezes, só sabem depois quando vão ler sobre padrão racial”.

Qual a expectativa de vida do Lulu?

Um animal dessa variedade de Spitz Alemão pode viver entre 12 a 16 anos.

Quais problemas de saúde o acometem com mais frequência?

De acordo com Cristina Paiva, é comum que os Lulus da Pomerânia apresentem colapso de traqueia, um estreitamento da traqueia; ou Luxação de patela, área correspondente ao joelho.

*Cristina Paiva é graduada em Medicina Veterinária pela Faculdade Terra Nordeste (Fatene), com pós-graduação em Clínica e Cirurgia, Endocrinologia e Metabologia de cães e gatos pela Faculdade Qualittas.