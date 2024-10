UFC promove castração de cães e gatos no campus do Pici até domingo (20); saiba como acessar

A Universidade Federal do Ceará (UFC), em parceria com a Secretaria de Proteção Animal (Sepa) do Governo do Estado, promove uma ação para a castração gratuita de cães e gatos até o próximo domingo (20). A ação é realizada no bloco de Zootecnia do campus do Pici, por meio do Pet Ceará Móvel.

A iniciativa conta com a participação de voluntários dos grupos de proteção animal União Felina, Animais Universitários e Animais do Porangabuçu. A expectativa é que sejam castrados até 100 gatos e 40 cachorros ao fim do processo.

Os primeiros dois dias da ação são para submeter os cães a exames de sangue para, com indicação clínica, os animais serem castrados no fim de semana. A castração dos gatos, por outro lado, teve início já nesta quinta.

Mapeamento de animais no entorno do campus

O professor Lamartine Soares Cardoso de Oliveira, coordenador de Educação Ambiental da UFC, antecipou que foi feito um mapeamento prévio dos animais do entorno do Pici: "Um dos grupos de proteção tem todo um mapeamento das comunidades próximas ao campus e visitou as unidades familiares para informar sobre a oferta do serviço".

"Esse momento é muito importante, porque trazemos nosso Pet Ceará Móvel, que faz serviços de consulta, castração, encoleiramento e vacina, mas a gente traz para dentro da universidade para, além de atender animais tutorados, atender os que não têm donos, que vivem no campus e que também precisam de atenção e cuidado", entende o titular da Sepa, Davi Andrade Rattacaso.

Serviço

Castração de cães e gatos no Pici

Local: bloco de Zootecnia do campus do Pici (Av. Mister Hull, 2977, bloco 808)

Período: até domingo (20)

Mais informações: Secretaria de Meio Ambiente da UFC (Telefone: 85 3366-9542)