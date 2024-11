Campanha de vacinação antirrábica em Fortaleza começa nesta quarta-feira (6); veja locais

Fortaleza dará início à Campanha de vacinação Antirrábica 2024 nesta quarta-feira (6). O lançamento ocorre na Praça do Jardim União, no bairro Passaré, às 8h30. A expectativa é de vacinar cerca de 520 mil cães e gatos com mais de três meses até o dia 10 de dezembro.

Além do local de abertura, os donos de pets em Fortaleza poderão ter acesso à vacina no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Itaperi. O equipamento funciona de segunda a sexta e aos fins de semana.

Também nos dias úteis, a população poderá encontrar as vacinas em postos de saúde em toda Fortaleza. Confira abaixo:

Posto de Saúde Aida Santos (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Posto de Saúde João Medeiros (Av. Dom Aloisio Lorscheider, 982 - Vila Velha)

Posto de Saúde Paulo Marcelo (Rua 25 de Março, 607 - Centro)

Posto de Saúde Maciel de Brito (Rua 602, 2 - Conj. Ceará)

Posto de Saúde Messejana (Rua Coronel Dionísio Alencar, 264 - Messejana)

Box de Zoonose Autran Nunes (Av. da Liberdade, 65 - Autran Nunes)

Cuidados com a vacinação

A Prefeitura, que organiza a campanha, recomenda que os tutores tenham alguns cuidados na hora de levar os animais para se vacinarem. Os cães devem ser levados coleira e, no caso dos mais agressivos, também com focinheira. É recomendável que os gatos sejam transportados em caixas especiais para evitar fugas ou desaparecimentos.

Já animais que estejam com alguma enfermidade ou gestantes não poderão ser vacinados. A Prefeitura também relembra aos tutores que levem as carteiras de vacinação dos pets para os locais de vacinação. Caso não tenham, o documento será entregue pelos profissionais de saúde durante a ação.

Em 2023, 306.625 animais na Capital cearense foram vacinados, sendo 199.719 cães e 106.906 gatos. A meta definida pelo Ministério da Saúde (MS) para a imunização de cães em 2024 é de 80%. Não foram definidas metas para os felinos.