Dia do Gato 2025: veja dicas de filmes, séries e jogos com felinos para celebrar a data

Nesta segunda-feira (17), é comemorado o Dia do Gato. A data foi criada por uma instituição italiana com o objetivo de conscientizar as pessoas contra os maus tratos a esses animais. Há séculos, os felinos são vistos como companheiros dóceis e fiéis aos seres humanos, transmitindo conforto, carinho e sabedoria.

Mas fora da realidade, os gatinhos também são figuras conhecidas em filmes, séries e até vídeo games. Baseado nesta data, o Diário do Nordeste separou uma lista de produções em que os felinos foram a estrela principal, ou figuras de apoio, para os tutores que desejam celebrar a memória dos seus animaizinhos.

"Flow" (2024)

Essa animação é a mais recente sensação quando o assunto é produções felinas, e concorre até na categoria de Melhor Animação no Oscar 2025. Em "Flow", o público acompanha um gato preto solitário, que vive em um mundo devastado por um desastre natural que extinguiu a vida humana. Sozinho, ele busca encontrar um lar para si e sobreviver neste ambiente hostil.

Além de concorrer ao maior prêmio do cinema mundial, o filme conquistou o Globo de Ouro 2025 de Melhor Animação. Entre as curiosidades sobre o projeto, esta foi uma animação renderizada no programa Blender, de uso livre, e não contém nenhum diálogo.

"Exploding Kittens" (2024)

Outra produção da Netflix sobre o universo felino é "Exploding Kittens", baseada no jogo de tabuleiro criado por Matthew Inman e Elana Lesser. Essa série acompanha acompanha a luta entre o bem e o mal tomando proporções inimagináveis quando Deus e o Diabo são enviados à Terra encarnando como fofinhos e barrigudos gatos domésticos.

"Stray" (2022)

"Stray" é um jogo de ação e aventura que acompanha um gato feral que, afastado da família, perambula em uma cidade futurística. O objetivo dele é voltar à superfície com a ajuda de um drone chamado B-12. Neste título, o jogador pode controlar o gatinho por todo o cenário, fazendo ele subir em janelas, paredes e interagindo com o ambiente.

Lançado em 2022, o jogo foi aclamado pela crítica pelo seu visual, história e trilha sonora. Ele ganhou dois prêmios no The Game Awards: Melhor Jogo Independente e Melhor Jogo Independente de Estreia. Ele está disponível para Windows, MacOS, Playstation 4 e 5 e Xbox Series S/X.

"Dentro da Mente de um Gato" (2022)

Neste documentário da Netflix, um grupo de especialistas fala sobre as diferentes facetas dos felinos. Desde os primórdios da raça até os dias de hoje, o filme conta como a espécie foi evoluindo e se conectando cada vez mais com os seres humanos.

"KitBull" (2019)

Esse curta animado faz parte de uma série de outras produções menores criadas por animadores da Pixar, chamada Sparkshorts. Ele acompanha um gatinho preto que, inesperadamente, faz amizade com um pit bull de rua. Juntos, os dois experienciam a amizade pela primeira vez. A animação está disponível no YouTube.

