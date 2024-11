Pet Ceará Móvel funcionará em novo endereço até 30 de novembro; veja local e serviços

O Pet Ceará Móvel, serviço de atendimento veterinário e gratuito do Governo do Ceará, funciona a partir desta terça-feira (19) em um novo endereço em Fortaleza. A unidade está localizada no Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu.

Os horários de atendimento vão de segunda a sábado, das 7h às 16h; e aos domingos, das 7h às 12h. O Pet Ceará Móvel fica no local até o próximo dia 30 de novembro.

No equipamento, será possível a retirada de fichas para consultas e realizar o agendamento de castração. O serviço móvel também conta com encoleiramento antiparasitário, vacinação antirrábica, e exames preparatórios para a castração.

Cada unidade fica duas semanas no mesmo endereço, visando assegurar a assistência dos animais castrados, que precisam tirar pontos e passar por revisão.

Como agendar a castração

Para agendar a castração, o tutor precisa apresentar de documentação RG, CPF, e comprovante de endereço. O processo cirúrgico não é realizado no dia do agendamento.

Já para consultas, são distribuídas 40 senhas por dia, sendo 20 pela manhã e 20 pela tarde, por ordem de chegada.

Lançado em maio deste ano, o Pet Ceará Móvel tem como objetivo promover o controle populacional de animais domésticos e a assistência veterinária. O programa já realizou mais de 51 mil procedimentos e distribuiu mais de 36 mil coleiras antiparasitárias em 2024.

Serviço

Pet Ceará Móvel

De 19 a 30 de novembro

Local: RioMar Fortaleza

(Entrada da Rua Almeida Prado, no acesso 1, próximo à loja Decathlon)