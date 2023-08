Maiara troca beijos com novo namorado em fotos

O cantor Matheus Gabriel, novo namorado de Maiara, da dupla com Maraísa, postou uma montagem com quatro imagens em que aparece trocando carícias e beijos com a artista. As imagens foram publicadas na segunda-feira (28).

Desde abril, existem boatos sobre o affair do casal. Em julho, no camarim de um show em Brasília, Maiara exibiu orgulhosa o anel de compromisso que ganhou de Matheus.

Antes do cantor, Maiara viveu um relacionamento de idas e vindas com outro cantor, Fernando Zor, desde 2019. Eles terminaram de vez em abril, quando estavam noivos.