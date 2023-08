Esposa de Faustão faz carta aberta de agradecimento após transplante: 'domingo abençoado'

A esposa de Fausto Silva, Luciana Cardoso, divulgou cata aberta como forma de agradecimento aos médicos, enfermeiros, fãs e familiares que atuaram ou desejaram melhoras ao apresentador, que passou por um transplante de coração neste domingo (27). Na publicação, feita nesta segunda (28), Luciana chamou o dia de "abençoado".

Faustão foi operado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em um procedimento considerado um sucesso pela equipe médica. Segundo Luciana, ele havia entrado na fila de transplante ainda no dia 8 de agosto, o que teria sido mantido em sigilo por decisão da família.

"A princípio, achamos que preservar o quadro clínico e a necessidade do transplante era a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda a transparência que nos é característica, confirmamos a notícia", escreveu Luciana.

Luciana explica que a confirmação da necessidade do transplante resultou em uma série de mensagens recebidas pelas redes sociais. Com o recebimento do órgão, ela direcionou os agradecimentos, além das mensagens, para a família responsável pela doação.

"Agradecer a essa família abençoada que em um momento de dor e sofrimento disse SIM e permitiu que não só o Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores que hoje estão comemorando essa superação. Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa através do SUS também recebeu desse mesmo receptor outro órgão e sua segunda chance na vida", continuou.

Por fim, Luciana ainda pontuou que o marido já havia sido um comunicador potente em relação à importância da doação de órgãos nos programas que apresentou. Agora, com o transplante, ele tomara o assunto como uma "missão de vida".

Internado na UTI

Faustão estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 5 de agosto, em meio ao tratamento de uma insuficiência cardíaca. Devido ao estado grave, ele acabou entrando na lista de transplante Sistema Único de Saúde (SUS).

O quadro de saúde, inclusive, destacava Faustão como uma prioridade para recebimento do órgão, justamente por conta da gravidade apontada no diagnóstico.

Em boletim, o Hospital Albert Einstein, onde Faustão estava internado, deu detalhes sobre o estado de saúde do apresentador. "O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o comunicado.