Faustão recebe transplante de coração e permanece na UTI após procedimento de 'sucesso'

Fausto Silva realizou uma cirurgia para transplante de coração no início da tarde deste domingo (27) e permanece acompanhado em Unidade de Pronto Atendimento (UTI) após o procedimento considerado de sucesso. Faustão está internado em São Paulo desde o dia 5 de agosto devido à insuficiência cardíaca. As informações são do g1.

O apresentador está internado no Hospital Albert Einstein, onde a cirurgia de 2h30 de duração ocorreu. O caso clínico do Faustão levantou questionamentos sobre a logística de transplantes, que possui procedimentos para evitar qualquer fraude.

"O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", detalhou o hospital em boletim médico.

O filho João Guilherme compartilhou um registro do pai comentando sobre a situação de saúde no dia 18.

Saída da TV

Faustão deixou o programa apresentado na Band, depois de um ano e meio, em junho deste ano. A atração continuou comandada por João Guilherme e a jornalista Anne Lottermann.

O programa, contudo, foi encerrado no início de agosto, com uma edição gravada por Faustão e os três filhos.

Fila de espera

Os dados da Associação Brasileira de Transplantes de órgãos (ABTO), até março de 2023, apontam que São Paulo tinha 20.288 pessoas na fila de espera por um transplante de órgão, sendo 184 pacientes aguardando um coração.

Conforme o monitoramento são 300 crianças esperando por transplante, em que 28 são pacientes cardíacos. Ao todo, o Estado realizou 25 transplantes de coração, entre janeiro e março.