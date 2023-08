Ministério da Saúde justifica 'agilidade' no transplante de coração do Faustão: 'estado grave'

O Ministério da Saúde (MS) publicou informações sobre a logística de transplantes de coração, após a repercussão do procedimento no apresentador Fausto Silva, neste domingo (27). O caso gerou diversos questionamentos sobre a possibilidade de pacientes com maior poder aquisitivo "furarem a fila" de espera. Conforme o portal g1, o paciente ocupava o 2º lugar na fila.

"No caso do apresentador Fausto Silva, em razão de seu estado grave de saúde, ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento", informou o Ministério da Saúde no Twitter. Também foi feita publicação no site oficial do órgão.

O apresentador recebe acompanhamento no hospital particular Albert Einsten, em São Paulo, e passou por cirurgia de 2h30 de duração, considerada bem sucedida, no início da tarde deste domingo. Ele foi internado no dia 5 de agosto e a indicação para o transplante foi divulgada na semana passada.

Nas redes sociais, as notícias sobre o transplante de Faustão foram acompanhadas de comentários sobre a agilidade para conseguir um doador. No caso, o primeiro paciente teve o órgão recusado e o apresentador estava logo na sequência da fila, segundo publicou o g1.

A Central de Transplantes indicou que a espera por um transplante de coração do grupo sanguíneo de Faustão, tipo B, é de 1 a 3 meses.

"O Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos no mundo e isso é motivo de orgulho! A lista para transplantes é única e vale tanto para os pacientes do SUS quanto para os da rede privada", pontuou o MS.

Faustão foi classificado em estado grave de saúde e recebeu o órgão após doação compatível para o procedimento, conforme as informações publicadas.

"Quando os critérios técnicos são semelhantes, a ordem cronológica de cadastro, ou seja, a ordem de chegada, funciona como critério de desempate. Pacientes em estado crítico são atendidos com prioridade, em razão de sua condição clínica", completa.

Confira alguns dos critérios para transplante:

Tipo sanguíneo

Compatibilidade de peso e altura

Compatibilidade genética

Critérios de gravidade

Balanço de transplantes

O Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos no mundo, conforme o MS, que oferta assistência integral, equânime, universal e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante.

O Ministério da Saúde contextualizou que foram realizados 11 transplantes de coração no País, na última semana, entre os dia 19 e 26 de agosto. São Paulo lidera o ranking com 7 cirurgias do tipo no período.

No primeiro semestre deste ano, foram realizados 206 transplantes cardíacos no Brasil e esse total representa um aumento de 16% em relação ao igual período do ano passado.

"Todos os pacientes que realizam transplantes por meio do SUS recebem assistência integral, equânime, universal e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante", acrescentou a Pasta.