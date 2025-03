Com Fortaleza e Bahia, Nordeste bate recorde na Libertadores; veja potes do sorteio

A Libertadores de 2025 teve todos os clubes da fase de grupos definidos. Pela primeira vez na história, o futebol nordestino terá dois representantes: Bahia e Fortaleza. O primeiro avançou da pré-Libertadores nesta quinta-feira (13) ao eliminar o Boston River-URU, enquanto o time cearense garantiu vaga por conta do G-4 da Série A de 2024. Assim, o regulamento indica que a dupla pode até se enfrentar a depender do sorteio dos confrontos, marcado para a próxima segunda-feira (17), às 20h (de Brasília).

O momento é simbólico pela ascensão nacional da região. Com torcidas de massa e muito apaixonadas, o Nordeste sempre foi sinônimo de resistência na vida e também no esporte, mas projetos esportivos, mais investimentos e profissionais qualificados fizeram o eixo se inverter e permitiram um crescimento que muitos achavam ser impossível. Isso é o que explica também uma edição de Série A histórica, inédita na era dos pontos corridos com cinco nordestinos: Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória-BA.

Times do Nordeste com mais participações na Libertadores

4 | Bahia (1960, 1964, 1989 e 2025)

3 | Fortaleza (2022, 2023 e 2025)

2 | Sport (1988 e 2009)

1 | Náutico (1968)

Além da dupla tricolor, os demais participantes brasileiros na Liberta são: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Internacional. Vale ressaltar que o Corinthians foi eliminado na 3ª etapa preliminar para o Barcelona de Guayaquil-EQU e vai disputar a Copa Sul-Americana.

O sorteio da Libertadores é organizado em quatro potes, organizados através do ranking de clubes da Conmebol - com exceção do Pote 4, que reúne equipes que estavam na pré-Libertadores, como é o caso do Bahia. O regulamento indica que as equipes do mesmo país não podem ser sorteados para a mesma chave, exceto se estão no Pote 4.

Potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores

POTE 1 : Botafogo , River Plate (ARG), Palmeiras , Flamengo , Peñarol (URU), Nacional (URU), São Paulo e Racing (ARG).

: , River Plate (ARG), , , Peñarol (URU), Nacional (URU), e Racing (ARG). POTE 2 : Olimpia (PAR), LDU (EQU), Internacional , Libertad (PAR), Independiente del Valle (EQU), Colo-Colo (CHI), Estudiantes (ARG) e Bolívar (BOL).

: Olimpia (PAR), LDU (EQU), , Libertad (PAR), Independiente del Valle (EQU), Colo-Colo (CHI), Estudiantes (ARG) e Bolívar (BOL). POTE 3 : Atlético Nacional (COL), Vélez Sarsfield (ARG), Fortaleza , Sporting Cristal (PER), Universitario (PER), Talleres (ARG), Deportivo Táchira (VEN) e Universidad de Chile (CHI).

: Atlético Nacional (COL), Vélez Sarsfield (ARG), , Sporting Cristal (PER), Universitario (PER), Talleres (ARG), Deportivo Táchira (VEN) e Universidad de Chile (CHI). POTE 4: Carabobo (VEN), Atlético Bucaramanga (COL), Central Córdoba (ARG), San Antonio Bulo Bulo (BOL), Alianza Lima (PER), Bahia, Cerro Porteño (PAR) e Barcelona de Guayaquil (EQU).

Legenda: O Fortaleza está no Pote 3 da Libertadores, enquanto o Bahia aparece no Pote 4 Foto: divulgação / Conmebol

Possíveis adversários do Fortaleza

Em 2025, o Fortaleza disputa a Libertadores pela 3ª vez na história do clube. A estreia ocorreu em 2022, quando avançou às oitavas de final. Em 2023, também participou do torneio internacional, mas foi eliminado na 2ª fase preliminar, garantindo classificação para a Copa Sul-Americana, quando terminou como vice-campeão.

Apesar da trajetória recente, o time leonino adquiriu mais experiência internacional e sonha em chegar mais longe na Liberta. Deste modo, já projeta os possíveis adversários.

Do Pote 1, por exemplo, o Leão só pode enfrentar quatro dos oito times presentes no sorteio, sendo 50% de chance para ser um argentino ou uruguaio. Os candidatos então são: River Plate (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU) e Racing (ARG).

Legenda: O Fortaleza enfrentou o River Plate duas vezes pela Libertadores de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

No Pote 2, com exceção do Internacional, também são cotados: Olimpia (PAR), LDU (EQU), Libertad (PAR), Independiente del Valle (EQU), Colo-Colo (CHI), Estudiantes (ARG) e Bolívar (BOL). Como faz parte do Pote 3, não pode encarar nenhum clube dessa chave.

Por fim, no Pote 4, todos podem aparecer no sorteio do Fortaleza. Os confirmados no momento são: Carabobo (VEN), Atlético Bucaramanga (COL), Central Córdoba (ARG), San Antonio Bulo Bulo (BOL), Bahia, Barcelona de Guayaquil-EQU, Alianza Lima-PER e Cerro Porteño-PAR.