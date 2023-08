Bella Campos oficializa término com MC Cabelinho nas redes sociais

Bella Campos confirmou na noite desta segunda-feira (28), o término com MC Cabelinho. Através do Instagram, a atriz informou que aguardava um posicionamento público do rapper e ex-namorado.

"Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar", iniciou.

A atriz revelou ter se voluntariado a falar sobre o ocorrido e que não estão mais juntos "em função dos motivos óbvios".

Legenda: Bella Campos confirmou o término com MC Cabelinho no Instagram, na noite desta segunda-feira (28) Foto: Reprodução

"Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir", escreveu. Bella está em viagem de trabalhando e iniciando um novo projeto. "É onde eu quero focar minha energia e atenção", concluiu.

Entenda rumores de traição

Os rumores do término iniciaram no último fim de semana. A jovem Duda Mehdef fez comentários em perfis e postou vídeo afirmando que se encontrou com o cantor e ator nesse sábado (26).

A funkeira teria se encontrado com o suposto affair em Belo Horizonte. Ele teve um show na capital mineira neste fim de semana. Segundo o perfil Subcelebrities, Cabelinho teria dito à jovem que estava solteiro, mas que o fim do namoro ainda não era pública.

Segundo a estudante de direito, ele conheceu o MC em 2018 e começou a se envolver com ele nas vezes que ela ia se apresentar em Minas Gerais.

Cabelinho e Bella Campos eram um casal na novela "Vai Na Fé", da TV Globo, e se conheceram durante a preparação de elenco.