Bella Campos e MC Cabelinho, namorados na vida real, viverão romance em novela “Vai na fé"

Quando a arte imita a vida. Bella Campos e MC Cabelinho, namorados na vida real, viverão romance em "Vai na Fé", da Rede Globo. O casal, inclusive, se conheceu justamente nos bastidores das gravações da novela das sete.

Na história, Jenifer, personagem de Bella, termina o namoro com Tatá (Gabriel Contente) e acaba se aproximando de Hugo, interpretado por Cabelinho. As informações são do Extra.

O rapaz começa a dar aula de desenho na igreja de Piedade, e a filha de Sol (Sheron Menezes) passa a olhar com interesse para ele, que está se esforçando para mudar de vida.

Legenda: Casal se conheceu justamente nos bastidores das gravações da novela das sete Foto: Paulo Belote/Rede Globo

A cena está prevista para ir ao ar na segunda semana de maio. Na ocasião, Hugo convida Jeni para um lanche e os dois acabam se beijando. Kate (Clara Moneke) flagra os dois juntos e sai enciumada, sem que a amiga tenha tempo de se explicar.

Relação

Em entrevista recente, MC Cabelinho lembrou quando os dois começaram a namorar, ao longo da preparação para a novela.

"Teve um exercício que a professora falou ‘quando a música parar, um tem que olhar pra cara do outro’. Eu estava meio perdido. Todo mundo parou tipo estátua. Quem eu olhava, já estava com alguém. Só sobrou a Isabella", contou.

"Depois disso, mandei emoji no direct (via rede social), uma carinha de apaixonado. No dia seguinte, ofereci uma carona pra ela. Depois a gente curtiu um pagode e, a partir daí, só alegria".

Na mesma entrevista, realizada pela Rádio Globo, o cantor e ator confessou ter ciúme da namorada, afirmando que não gosta de ver as cenas românticas dela na novela.

"A gente conversa muito. É uma parada que eu ainda estou amadurecendo em mim. Quando a gente faz, a gente entende que é profissional. Ela tem a mente mais aberta que a minha. Eu sinto ciúme sim, mas nada que vai atrapalhar o trabalho dela".