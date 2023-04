Daniele Winits celebra aniversário do filho que tem com Jônatas Faro e maternidade "solo"

A atriz Daniele Winits, de 48 anos, usou suas redes sociais nesta semana para celebrar a vida do seu caçula, Guy, fruto do seu relacionamento com o ator Jônatas Faro. Ainda nas postagens, a artista compartilhou momentos junto de Noah, de 15 anos, seu filho mais velho.

"Ainda dá tempo de reviver esse tempo daquele faz tempo que sempre esteve e ainda está aqui… É que amanhã meu caçula faz 12 e tamanho de amor não faz conta", compartilhou ela, na quinta-feira (27), ao divulgar um vídeo com os dois filhos.

Mãe solo

Na sexta-feira (28), Danielle Winits compartilhou também outro vídeo para parabenizar o caçula. "E o tanto de coisa que aconteceu nesse rolê?!… Borboletas amarelas .. jardim …céu azul….tosses também… rede.. cocôs do fut que mal têm?! … sorrisos…… só o que te fez bem… Fui fazendo de tudo, guerreira sem escudo, dores em modo mudo. Pro tudo ser colorido. E de onde não vinha cor pintei do meu jeito. Pra que não faltasse o mais que mais que AMOR", começou ela.

Durante a postagem, atriz também falou sobre ser mãe solo: "Há 12 anos a gente conta a nossa história juntos SER MÃE SOLO DO CARA (não foi à toa que dei o nome de GUY) me fez a mulher que precisei ser ontem. A que sou hoje. A mesma mulher que precisou renascer com ele em 28 de Abril de 2011… e a que amanhece aqui, agora. Nadando ainda que por vezes contra corrente mais que contente! Pra ele meu tempo SEMPRE. Conjugado no PRESENTE. Você é O CARA e eu sou A MÃE! Te amo infinito. Meu presente mais bonito", finalizou ela.