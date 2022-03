Danielle Winits se recusa a falar sobre dívida de André Gonçalves: 'assunto particular dele'

A atriz Danielle Winits fugiu das perguntas sobre a dívida de pensão alimentícia do ator André Gonçalves, com quem é casada atualmente. Ela concedeu entrevista à Patrícia Kogut, do jornal O Globo, nesta terça-feira (29).

"É um assunto particular dele, tem outras pessoas envolvidas. Prefiro me abster como me abstive. Não só porque o envolve, mas porque abrange outras pessoas", explicou ela à colunista.

Ainda em novembro de 2021, o ator teve prisão domiciliar decretada e foi obrigado a utilizar tornozeleira eletrônica pela Justiça de Santa Catarina por dever a quantia que devia transferir às filhas.

A polêmica, no entanto, ficou por conta do Réveillon, época em que André foi visto com Danielle em um hotel luxuoso. A atriz, inclusive, publicou imagens da comemoração nas redes sociais.

Processo judicial

Atualmente, o processo judicial que tem o ator como alvo pede o pagamento de R$ 350 mil em pensão para Valentina Benini, de 18 anos, e Manuela Seiblitz, de 23 anos.

No ano passado, em entrevista ao Extra, ele disse que já recebeu ofertas de Danielle para ajudar com as dívidas, mas todas foram recusadas.

"A Dani já se colocou à disposição várias vezes para me ajudar, mas eu não aceito. Não aceito porque não é justo e porque isso não vai parar. Tenho uma porrada de amigos com dinheiro e não quis pedir para ninguém", revelou.