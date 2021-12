Ator André Gonçalves tem novo pedido de prisão por não pagar pensão da filha mais velha

Após ter prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina por não pagar a pensão alimentícia da filha Valentina, 18, o ator André Gonçalves recebeu um novo pedido de prisão pelo mesmo motivo. Desta vez, a filha mais velha é autora da ação. A informação é do Jornal O Globo.

Manuela, herdeira de 23 anos do ator, assumiu o processo que a mãe dela, a atriz Tereza Seiblitz, movia contra o ex na Justiça do Rio de Janeiro por alimentos atrasados. O processo segue em andamento na 4ª Vara de Família da capital e espera a decisão do juiz.

"Então eu decidi parar, vou parar e encerrar a carreira. Eu não sei o que vai acontecer, sabe? Eu não vou suportar ser preso", declarou o ator em entrevista.

A filha mais velha do ator, que cobra uma pensão mensal de R$ 6 mil, não aceitou o pagamento atrasado do acordo de R$ 20 mil oferecidos por André Gonçalves no último mês de outubro. Ela também pede agora a reclusão do pai por uma dívida de R$ 109 mil.

A reportagem do jornal carioca procurou a defesa dos envolvidos no processo. A advogada Juliana Lima dos Santos que conduz a ação de Manuela Seiblitz na 4ª Vara de Família não quis comentar as afirmações de Gonçalves alegando que o processo está sob segredo de Justiça.

Já a defesa de Cynthia Benini, Stella Marys Silva Pereira de Carvalho, não se manifestou ainda sobre o assunto.

Dívidas

A decisão de prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica já proferida pela Justiça de Santa Catarina se deu, conforme o ator, por uma dívida de R$ 13,5 mil cobrada em novo processo aberto por Valentina, referente a três meses de atraso na pensão de R$ 4,5 mil a que teria direito.



Existe uma outra ação movida por Cynthia em São Paulo que cobra mais R$ 350 mil por falta de pagamentos anteriores à filha do ex-casal, mas que ainda está em negociação.



O filho Pedro, 20, do casamento com atriz Myrian Rios, é o único que tem uma bom relacionamento com o pai. Atualmente, ele recebe R$ 1 mil mensais de pensão.

