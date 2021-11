Ator André Gonçalves tem prisão decretada pela Justiça

O ator André Gonçalves teve pedido de prisão decretado pela Justiça nessa segunda-feira (22), devendo usar tornozeleira eletrônica. O artista deve mais de R$ 350 mil de pensão alimentícia para a filha Valentina Benini, de 18 anos, fruto de casamento com a jornalista e atriz Cynthia Benini. As informações são do portal Metrópoles.

Conforme o colunista Leo Dias, o valor da pensão é de R$ 4,5 mil mensais e era pago regularmente enquanto o ator fazia parte do quadro de funcionários da TV Globo.

No entanto, ele deixou de arcar com o compromisso em 2007, o que gerou dívida de R$ 112.044,33. Com juros e correção monetária, a dívida totaliza, no momento, R$ 352.579,01, ainda segundo o colunista. Agora, ele deve se apresentar à Justiça em 60 dias.

De acordo com o portal IG, o ator teve os bens penhorados na Justiça devido à dívida. Dessa forma, foram penhorados um carro e uma moto que estavam em nome do ator. Além disso, contas de Gonçalves, que contavam com R$ 18, foram bloqueadas.

André Gonçalves também é pai de Manuela, 22 anos, fruto de casamento com a atriz Tereza Seiblitz, e de Pedro Artur, 19, de união com Myriam Rios, conforme o jornal O Tempo.

Atualmente casado com a atriz Danielle Winits, o ator participou do quadro "Dança dos Famosos", da Globo, em 2020, e passou por novelas da emissora como "Império", "Salve Jorge" e "Malhação". Fora da Globo, ainda segundo o IG, ele atuou na trama "Jesus", da TV Record.