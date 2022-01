Com prisão decretada, ator André Gonçalves aparece sem tornozeleira eletrônica durante Réveillon

O ator André Gonçalves aparece sem tornozeleira eletrônica em registros feitos durante a estadia num hotel de luxo, localizado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde passou o Réveillon. Ele teve prisão decretada pela Justiça por não pagar a pensão alimentícia das filhas.

Esposa de André, a atriz Danielle Winitz usou as redes sociais para publicar momentos em família durante a virada do ano. Nos vídeos, o ator aparece brincando com o enteado, Guy Faro, 10, sem a tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações do jornal O Globo, Gonçalves contou em entrevista, no último mês de dezembro, que ainda estava aguardando a chegada do equipamento em casa, além do mandado de prisão.

Legenda: Em vídeos publicados pela esposa nas redes sociais, André Gonçalves aparece brincando com o enteado sem o equipamento eletrônico de monitoramento Foto: Reprodução/instagram

Por sua vez, a defesa do ator – que recentemente se recuperou de uma forte gripe – alega que ele ficou abatido depois de repercutir na imprensa um post de uma foto dele com a mulher, comemorando seis anos de relacionamento.

"Ele tinha se recuperado bem, mas voltou a ficar malzaço com tudo isso. Afinal, qual o problema de uma pessoa postar uma foto para comemorar o aniversário de casamento com a própria mulher? Não podemos demonizá-lo por isso", afirmou o advogado Sylvio Guerra. Este, ainda no mês de dezembro, pediu demissão dos dois casos envolvendo o não pagamento de pensão alimentícia por parte de André Gonçalves.

Cobranças

Em novembro do ano passado, André Gonçalves teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina por não pagar a pensão alimentícia da filha Valentina, de 18 anos, fruto do relacionamento com a jornalista e atriz Cynthia Benini. O ator deve cerca de R$ 350 mil.

Uma semana depois, ele se tornou alvo de um novo pedido de prisão pelo mesmo motivo. Dessa vez, a filha mais velha foi autora da ação. Manuela, de 23 anos, assumiu o processo que a mãe, a atriz Tereza Seiblitz, movia contra o ex na Justiça do Rio por alimentos atrasados.

Cobrando uma pensão mensal de R$ 6 mil, Manuela não aceitou o pagamento atrasado do acordo de R$ 20 mil oferecidos por André Gonçalves no último mês de outubro. Ela também pede agora a reclusão do pai por uma dívida de R$109 mil.

A reportagem do jornal O Globo procurou a defesa dos envolvidos no processo. A advogada Juliana Lima dos Santos, que conduz a ação de Manuela Seiblitz na 4ª Vara de Família, não quis comentar as afirmações de Gonçalves. Ela alegou que o processo está sob segredo de Justiça.

Já a defesa de Cynthia Benini, Stella Marys Silva Pereira de Carvalho, não se manifestou ainda sobre o assunto.