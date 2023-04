Lexa desabafa um dia após MC Guimê ser indiciado: 'dias difícieis'

A cantora Lexa revelou aos seguidores, nesta sexta-feira (28), estar passando por momentos difíceis desde a expulsão de MC Guimê do BBB 23. Nas últimas semanas, ainda tem sido acusada de não quitar uma mansão comprada em 2015 juntamente com o rapper.

"Não sei nem explicar esses últimos meses na minha vida. Nenhuma palavra definiria, mas eu acho que a resiliência vai ser a minha melhor amiga. Venho vivendo dias difíceis, mas Deus está no controle de tudo", escreveu nas redes sociais.

Na última quinta-feira (27), Guimê foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez durante uma festa na casa do BBB.

Porém, cantora não fez menção ao rapper, evitando tocar no assunto que tem repercutido nas redes sociais. Lexa revelou estar de luto pela morte de um familiar.

"Estamos vivendo um dia chato. Acho que o dia está feio e chuvoso, acompanhando o nosso humor. Sigo sem um dia de paz", acrescentou.

Polêmica com casa antiga

De acordo com relato da proprietária da antiga casa de Lexa e Guimê ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, o funkeiro teria deixado diversas dívidas e "não chegou a quitar nem 10%" do valor combinado. Além disso, a propriedade estaria com inúmeros problemas de estrutura, segundo a dona, Márcia Pessoa.

Por isso, o casal teria sido despejado da mansão. Após a repercussão do assunto, Lexa e Guimê usaram as redes sociais para negar as acusações.

"Essa casa foi o maior erro da vida. Guimê assinou o contrato mais bizarro do mundo porque confiou nas pessoas erradas. A casa tinha IPTU atrasado, problema na estruturação. A planta dela está toda irregular na prefeitura. Os donos não tinham pago a construtora que fez a casa e que veio cobrar o Guimê. Nunca me envolvi nas negociações e sempre fiquei de fora. Eles virem pagar de santos também não dá, né?", explicou Lexa nos Stories.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Bens bloqueados

Legenda: Artista é investigado pelo crime de importunação sexual após ser flagrado acariciando Dania Mendez, participante 'La Casa de Los Famosos' que fez intercâmbio no BBB 23 Foto: reprodução/redes sociais

Os bens da cantora tiveram um bloqueio de 30% dos rendimentos mensais. Conforme a Justiça de São Paulo, decisão foi tomada visando o pagamento de uma dívida de Guimê. Não se sabe qual o status do relacionamento do casal, desde o episódio de assédio envolvendo o funkeiro no BBB 23.