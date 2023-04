Lexa e Guimê negam despejo de mansão após proprietária denunciar dívidas e danos de estrutura

A mansão em que Lexa e Mc Guimê moravam se tornou alvo de diversas polêmicas nesta semana. De acordo com relato da proprietária do imóvel, Márcia Pessoa, ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, o funkeiro teria deixado diversas dívidas e "não chegou a quitar nem 10%" do valor combinado. Além disso, a propriedade estaria com inúmeros problemas de estrutura.

Por conta disso, o casal teria sido despejado da mansão. Após a repercussão do assunto, Lexa e Guimê usaram as redes sociais para negar as acusações de Márcia Pessoa.

Em vídeo publicado no último domingo (23), o funkeiro definiu a compra da casa como "tormento, tristeza e arrependimento".

"Em 2021, decidi sair do imóvel para seguir uma nova vida, em um novo lar, enquanto o processo ia se resolvendo na Justiça. Ninguém foi despejado. Quando tiveram a decisão de retomada de posse do imóvel, ninguém estava morando lá. Daqui pra frente o desenrolar dessa história cabe a mim, meus advogados e à Justiça", argumentou o ex-BBB.

Lexa também aproveitou para se defender da polêmica, reiterou que não houve despejo e apoiou o posicionamento de Guimê.

Veja pronunciamento de Lexa

Legenda: Lexa usou o Instagram para se pronunciar sobre suposto despejo de mansão Foto: Reprodução/Instagram

"Eu não assinei contrato nenhum, mas cuidado quando assinarem! Leiam e releiam contratos, gente. Depois você lasc* todo e ainda sai perdendo", disse. Ainda segundo a cantora, ela não mora mais na propriedade "há anos" e a residência já apresentava problemas de estrutura antes mesmo de se mudarem.

A mansão foi adquirida em 2016 e fica localizada em Alphaville, São Paulo, e possui 480 m², quatro suítes e sete banheiros.

Repercussão

Internautas, no entanto, resgataram imagens nas redes sociais do casal que indicam que a família esteve na propriedade há alguns meses, no final de 2022.

"Lexa exagerou ao dizer que não estava mais nessa casa há anos. Há 2 meses a Casa Vogue fez uma matéria sobre a mansão e, segundo o próprio Instagram da cantora, tem postagem dela morando lá pelo menos até final de 2022", disse uma internauta.

'Eu seguia ambos no Instagram e lembro que não faz taaanto tempo assim que eles postavam fotos nessa casa do despejo. Fui ver agora, ambos deletaram todas as postagens", escreveu outra usuária.