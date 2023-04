MC Guimê desabafa em carta aberta nas redes sociais: 'vontade de sumir'

O funkeiro e ex-participante do Big Brother Brasil 23, MC Guimê, utilizou as redes sociais para publicar nesta segunda-feira (10) uma carta aberta para falar sobre o momento atual que está vivendo. O último mês de Guimê foi marcado por sua expulsão do BBB 23, após assediar a mexicana Dania, na festa do líder dele, e por boates de crise no casamento com a cantora Lexa.

"Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e eu to passando por essas. Fui eliminado, me redimi, 'tô' aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais?", questionou o MC.

Guimê ainda escreveu que "às vezes tem vontade de sumir". O MC ainda partilhou o lado humano para os fãs que o seguem. "Tenho que compartilhar esse lado de cá da vida real de um artista que antes de ser artista é um ser humano também", escreveu.

"Sei que tem milhões de pessoas que admiram meu trabalho, que curtiram minha trajetória no BBB, que me conheceram um pouco mais, se identificam e estão comigo nesse momento difícil e é por isso q to aqui abrindo meu coração pra vocês", concluiu o funkeiro.

LEIA CARTA NA ÍNTEGRA

"Não tô bem no momento, ultimamente tem sido embaçado…

Minha família, meus amigos/as, equipe e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas às vezes tenho é vontade de sumir.

Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e eu tô passando por essas. Fui eliminado, me redimi, tô aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo.

Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais???

Como eu vivo da arte, vivo da música e preciso/gosto de estar aqui divulgando novos projetos pra vocês, tenho que compartilhar esse lado de cá da vida real de um artista que antes de ser artista é um ser humano também.

Pretendo cuidar da minha mente, do meu coração e do meu espírito que não estão bem, mas creio que em breve vão ficar!

Sei q tem milhões de pessoas que admiram meu trabalho, que curtiram minha trajetória no BBB, que me conheceram um pouco mais, se identificam e estão comigo nesse momento difícil e é por isso que tô aqui abrindo meu coração pra vocês.

“A depressão e a ansiedade não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo!”

Fé e marcha…"