Suzana Alves usa acessório de Tiazinha para fazer reflexão: ‘abandonem as máscaras’

Suzana Alves, que deu vida à Tiazinha, usou a máscara de sua personagem para fazer uma reflexão no Instagram. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (10), ela aconselha os seguidores a “abandonarem suas máscaras”.

“Qualquer máscara, maquiagem, desculpa, defesa, qualquer título, profissão, poder, plástica… Não pode te levar a tua verdadeira essência, mesmo você tendo ficado conhecido ou rico com aquilo que você estudou ou desejou na sua vida. A única coisa que traz sua verdadeira essência, identidade, é o abandono dessas máscaras. Mesmo você sendo importante, mesmo você sendo quem você é. Larga essas defesas, essa insegurança, e abandona essas máscaras que a sociedade ou você mesmo coloca sobre você. E aí a simplicidade vai encontrar você. Essa é sua verdadeira identidade. Abandonem as máscaras”, diz ela no vídeo.

Assista ao vídeo

Convertida há mais de 20 anos à religião evangélica, Suzana Alves usa as redes sociais para falar sobre diferentes temas.

Em fevereiro, ela publicou um vídeo segurando uma bíblia e contando ser frustrada no auge do seu sucesso como Tiazinha.

A personagem fez sucesso no Brasil no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, no extinto programa “H”, apresentado por Luciano Huck. A Playboy de Suzana Alves foi recordista de vendas na época.

Atualmente, ela não trabalha mais na televisão, e é casada com o ex-tenista Flavio Saretta.